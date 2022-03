Umbau der Energieversorgung : Wie Energie aus Russland ersetzt werden kann

Mineralöl

Benzin, Heizöl, Straßenbelag: Ohne Öl würde in Deutschland viel stillstehen. 81,4 Millionen Tonnen Rohöl wurden im vergangenen Jahr importiert. Der mit Abstand größte Lieferant war Russland (34 Prozent), gefolgt von den USA, Kasachstan, Norwegen und Großbritannien. Die deutsche Produktion deckt derweil gerade einmal 2 Prozent des hiesigen Erdölverbrauchs. „Die Mineralölwirtschaft in Deutschland hat bereits die Reduzierung von Importen an russischem Rohöl als auch an Mineralölprodukten, vorrangig Diesel, eingeleitet“, heißt es vom Wirtschaftsverband Fuels und Energie (en2x).

34 Prozent können jedoch nicht so einfach in kurzer Zeit ersetzt werden. Zwei Drittel des russischen Importrohöls kommt über die Druschba-Pipeline nach Ostdeutschland. Der Rest gelangt über den Seeweg und Pipelines zu den Raffinerien im Westen und Süden. Bei diesem Drittel ist eine Umstellung auf Ölimporte aus anderen Ländern zumindest möglich. Allerdings kommt es im Zuge des Krieges und der Sanktionen zu einer Angebotsverknappung insgesamt auf der Welt. Öl auf dem internationalen Markt zu beschaffen ist derzeit eher schwierig. Einige Raffinerien sind auf russisches Öl ausgelegt und können nicht einfach andere Ölsorten verarbeiten.

Außerdem ist der vom russischen Staat kontrollierte Ölkonzern Rosneft an drei der fünf größten Raffinerien in Deutschland beteiligt. Doch Deutschland könnte einige Zeit die Versorgung auch ohne russische Öllieferungen sicherstellen. Der Erdölbevorratungsverband (EBV) hält derzeit etwa 24 Millionen Tonnen an Erdöl und Erdölerzeugnissen vor. Wenn die fast 28 Millionen Tonnen Import aus Russland wegfallen sollten, würde das immerhin noch zehn bis elf Monate reichen.

Während für Öl und Kohle sich auf dem Weltmarkt im Vergleich leichter andere Lieferländer finden lassen, ist das für Erdgas doch schwerer. Mit einem Anteil von 27 Prozent des Primärenergieverbrauchs ist dies der zweitwichtigste Energieträger in Deutschland. Die EU importiert rund 40 Prozent ihres Gases aus Russland. Für Deutschland liegt das höher. Hierzulande stammten im Jahr 2020 55 Prozent der Pipeline-Erdgasversorgung aus Russland, 30 Prozent aus Norwegen und 13 Prozent aus den Niederlanden. Die inländische Förderung ist gering, aber könnte auch etwas gesteigert werden. In der Stromerzeugung sollten sich Gaskraftwerke durch Kohlekraftwerke ersetzen lassen, aber in der Industrie (fast 37 Prozent des Gasverbrauchs) und den Haushalten (30 Prozent) ist das nicht so leicht möglich. Jede zweite Wohnung wird mit Erdgas beheizt. Daher sind andere Lieferländer wie Algerien und Aserbaidschan gefragt und auch Flüssiggas (LNG), das auf Schiffen aus Amerika, Qatar, Ägypten oder Westafrika transportiert wird.

Laut dem Branchenverband Zukunft Gas werden mehr LNG-Importkapazitäten, die auch durch den Einsatz der Regierung entstehen, erst in vier bis fünf Jahren zur Verfügung stehen. Die an Deutschland gut angebundenen Terminals in den Niederlanden und Belgien arbeiteten derzeit an ihren Kapazitätsgrenzen, sagt Verbandsvorstand Timm Kehler. Eine Kilowattstunde Gas hat im Durchschnitt zuletzt laut Vergleichsportal Verivox 9,81 Cent im Tarif der Grundversorgung gekostet – ein Plus um rund 30 Prozent innerhalb eines Jahres. Der Börsenpreis hat sich im diesem Zeitraum allerdings vervielfacht und erscheint durch den Ukrainekrieg weiter volatil. Während Ende des vergangenen Jahres schon ein Wert von knapp 150 Euro je Megawattstunde als hoch galt, hatte sich am Montag der Preis für Erdgas am niederländischen Knotenpunkt TTF zeitweise auf 345 Euro erhöht und später wieder nachgegeben auf deutlich mehr als 200 Euro. Die kommunalen Gasversorger haben meist lang laufende Verträge, weswegen sich kurzfristige Schwankungen geringer auswirken. Aber letztendlich wird der Endverbraucher die höheren Preise spüren.