Brisante Endlagersuche : Schon vier Jahrzehnte verschenkt

Am Ende dieses Jahres sollen die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden, das hat die frühere Bundesregierung nach dem Reaktorunfall von Fukushima 2011 binnen weniger Monate beschlossen. Das Atomzeitalter ist damit aber noch längst nicht vorbei. Die Brennstäbe aus den Reaktoren werden noch Hunderttausende von Jahren radioaktiv strahlen. Wo dieser Müll so lange eingelagert werden soll? Darüber wird in Deutschland seit fast einem halben Jahrhundert gestritten. Und es wird nach aller Voraussicht noch weitere drei Jahrzehnte dauern, bis ein Endlager in Betrieb geht – wenn überhaupt.

Umso mehr lässt eine Nachricht aus Schweden aufhorchen. Dort hat die Regierung soeben beschlossen: Das nationale Atommüll-Endlager soll in Östhammar entstehen, einer Gemeinde mit rund 20.000 Einwohnern an der Ostseeküste, in zehn Jahren könnten die ersten Brennstäbe dort eingelagert werden. Noch einen Schritt weiter ist Finnland. Auf der Halbinsel Olkiluoto im Südwesten des Landes sind die Bauarbeiten für das Endlager sogar schon weit fortgeschritten, es soll 2024 in Betrieb genommen werden. Von ein paar geheimnisumwitterten Anlagen in der früheren Sowjetunion abgesehen wird es das erste Atommüllendlager auf der Welt sein. Anders als in Deutschland sollen in Schweden und Finnland die Atomkraftwerke noch einige Jahrzehnte am Netz bleiben. Doch die brisante Endlagerfrage ist dort bereits geklärt.

Warum aber ist in Deutschland schier unmöglich, was im Norden Europas geht? Die Suche nach Antworten kann zum Beispiel bei Veronika Hüning beginnen. Die Atomkraftgegnerin aus Niedersachsen nimmt regelmäßig am sogenannten Gorlebener Gebet teil. Seit 1989 treffen sich jeden Sonntag Gläubige nahe dem damaligen „Erkundungsbergbau“ und heutigen Zwischenlager, um dafür zu beten, dass dieser Ort nicht zur dauerhaften Atommülldeponie wird. Die Teilnehmer kommen bei Wind und Wetter im Wald zur Andacht unter freiem Himmel zusammen. Manchmal sind es zwei Dutzend, bei Regen und Schnee auch mal nur drei. „Ausgefallen ist das Gebet in den ganzen Jahren noch nie“, berichtet Hüning. Zum Jubiläum vor drei Jahren habe der Ökoveteran Franz Alt gesprochen. „Da war der Wald voll mit Hunderten von Teilnehmern.“ Die Atommüllfrage bleibt in Deutschland ein emotional extrem aufgeladenes Thema.

Ein Konflikt epischen Ausmaßes

Gorleben – kein anderer Name steht in Deutschland so sehr für die völlig vergeigte Suche nach einem Endlager für die Überreste des zu Ende gehenden Atomzeitalters. Das Dorf, das im äußersten östlichen Zipfel Niedersachsens an der ehemaligen Grenze zur DDR liegt, zählt nur rund 700 Einwohner, und trotzdem ist es im ganzen Land bekannt. Am Faschingsdienstag 1977 verkündete der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht überraschend, dass ein ehemaliges Salzbergwerk auf der Gemarkung von Gorleben als Standort für ein „nukleares Entsorgungszentrum“ geprüft werde.