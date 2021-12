Abschied von der Kernkraft : Deutschland schaltet ab

Von den sechs letzten Kernkraftwerken in Deutschland gehen am Jahresende drei vom Netz. Eines steht in Grohnde. Friede kehrt deshalb nicht ein.

Unzählige Male hat Britta Kellermann das Atomkraftwerk Grohnde gesehen. Doch erst im neuen Jahr wird sie den Meiler hinter dem hohen Zaun so erblicken, wie sie sich das gewünscht hat. Dann geht das Atomkraftwerk im Landkreis Hameln-Pyrmont vom Netz. Deutschland verabschiedet sich damit ein Stück mehr von der Atomenergie, Ende kommenden Jahres ist es dann ganz vorbei. Kellermann hat dafür protestiert, demonstriert, Mahnwachen abgehalten. Nun erfüllt der Jahreswechsel den Wunsch und bringt zugleich gehörig Fragezeichen mit sich. Was passiert beim Rückbau? Wie und wo kann das radioaktive Material gelagert werden? Und was ist eigentlich mit dem Endlager?

Ganz andere Fragezeichen sieht allerdings Stephan Stallmann. Er sorgt sich nicht um die Sicherheit von Kernkraft in der Region, sondern um die Energiesicherheit im Land. Müssen klimaschädliche Kohlekraftwerke das ausgleichen, was bislang die Kernenergie gebracht hat? Kommt mehr Elektrizität aus dem Ausland? Und steigen die Energiekosten weiter?

Für Britta Kellermann, Jahrgang 1979, lautet die Antwort darauf: der Ausbau der erneuerbaren Energien. Stets war sie gegen die Kernenergie, kam im Jahr 2009 zur Anti-Atom-Bewegung, trat zwei Jahre später bei den Grünen ein und zog in den Kreistag. Zum Gespräch darüber hat sie in den Grünen Laden in Hameln geladen, der Kreisgeschäftsstelle in der Wendestraße – wie Energiewende, hatte sie am Telefon gesagt. Im dem Büro steht ein grüner Frosch auf dem Tisch, liegen Wahlbroschüren aus. Hinten steht eine gelbe Tonne mit schwarzem Atom-Logo, auf der sie zu ihren Protesten immer laut getrommelt haben.

Das Aus für die Atomkraft in Deutschland liegt zehn Jahre zurück. Damals im Jahr 2011 planen Kellermann und ihre Mitstreiter gerade einen Aktionstag zu 25 Jahren Tschernobyl. Dann kommt es am 11. März zum Erdbeben und Kernschmelzen in Japan. „Abends gehe ich ins Bett mit der Nachricht, dass in Fukushima irgendetwas ist, und morgens mache ich als Erstes den Fernseher an“, sagt sie heute. Tief unter die Haut sei das gegangen. Zur Mahnwache in Hameln steht sie abends mit mehr als hundert Menschen: „Vielen ist es so ergangen, dass wir uns ohnmächtig gefühlt haben.“ Vor dem Atomkraftwerk Grohnde spricht Kellermann kurz darauf auch. Das war eine der größte Demos, die sie mitorganisiert hat, mit 20 000 Teilnehmern.

Nach Fukushima wenden sich mehr Menschen von der Atomkraft ab – bis hinein in die Politik mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Bundesregierung hatte kurz vorher erst die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängert, nun rudert sie zurück und beschließt das Aus für alle Atomkraftwerke in Deutschland. Das hat jetzt Folgen: Zum Jahreswechsel gehen Grohnde und zwei weitere Atomkraftwerke vom Netz, die drei restlichen Meiler werden in einem Jahr folgen. Das Thema scheint in Deutschland erledigt.

Stephan Stallmann, Jahrgang 1974, will das Aus am liebsten noch abwenden. Der Geschäftsführer eines mittelständischen Dachdeckerunternehmens in Emmerthal kümmert sich zunächst um einen Kunden, dann hat er Zeit, um über die aus seiner Sicht größte energiepolitische Fehlentscheidung Deutschlands zu sprechen: „Die Strompreise explodieren schon jetzt – und das wird viel extremer, wenn Kernkraftwerke stillgelegt und Kohlekraftwerke abgeschaltet werden.“