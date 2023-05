Aktualisiert am

Künftig soll es für Verbraucher leichter sein, Mini-Solaranlagen einzurichten. Ein Referentenentwurf des Justizministeriums will sie in den Katalog privilegierter Maßnahmen aufnehmen, um bürokratische Hürden zu verringern.

Sogenannte Balkonkraftwerke sollen in Zukunft leichter umsetzbar sein. Bild: dpa

Das Bundesjustizministerium will den Anschluss einer Mini-Solaranlage etwa auf dem Balkon oder an der Hausfassade deutlich erleichtern. Ein Referentenentwurf aus dem Justizministerium, der der Nachrichtenagentur AFP vorlag, sieht die Aufnahme solcher Anlagen in den Katalog privilegierter Maßnahmen vor – damit hätten Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer, Mieterinnen und Mieter einen Anspruch auf Zustimmung für den Betrieb ihrer Anlage.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) erklärte am Mittwoch Berichten des „Spiegel“ zufolge, die rechtlichen Hürden für sogenannte steckerfertige Fotovoltaikanlagen seien noch zu hoch. Künftig sollen sie deshalb als „privilegierte bauliche Veränderung“ gelten.

Auch das Wirtschaftsministerium bemüht sich um Vereinfachung

Das Wirtschaftsministerium setzt sich zudem dafür ein, dass künftig ein Schukostecker genügt, wie eine Sprecherin gegenüber der AFP mitteilte. Das Wirtschaftsministerium möchte demnach auch, dass Balkon-Solaranlagen „so einfach wie möglich“ gemeldet werden können – bisher ist eine Anmeldung bei der Bundesnetzagentur und beim örtlichen Stromnetzbetreiber nötig.

Die Leistungsgrenze soll außerdem von 600 auf 800 Watt angehoben werden. Das habe das Ministerium in den entsprechenden Normungsgremien angeregt. Die „Welt“ hatte zuerst über den Referentenentwurf berichtet. Die kleinen Solaranlagen sind sehr beliebt, die Anschaffung wird in vielen Städten oder Bundesländern gefördert. Sie senken die Stromrechnung und tragen zum Klimaschutz bei.

In einem Antrag der CDU/CSU-Fraktion von voriger Woche wurden laut „Spiegel“ vor allem diese Zustimmungserfordernisse im Mietverhältnis oder in der Eigentümergemeinschaft als besonders große Hindernisse beschrieben. Verbraucherschützer hatten bereits länger Vereinfachungen bei der Installation der Anlagen gefordert, Ende März schlossen sich die Energieminister der Länder an.

Mehr zum Thema 1/

Buschmanns Gesetzentwurf befasst sich nicht nur mit den Mini-Solaranlagen. Er sieht außerdem die Möglichkeit virtueller Wohnungseigentümerversammlungen vor. Die Wohnungseigentümer müssten einen entsprechenden Beschluss mit Dreiviertelmehrheit fassen. Die Versammlung könnte dann auch „ausschließlich online“ stattfinden.

Wie der „Spiegel“ weiter berichtet, gibt es noch andere Hürden bei der Installation von Balkon-Kraftwerken als nur die Zustimmungserfordernisse. So sind Fragen der technischen Normierung noch ungeklärt. Auch fordern Verbraucherschützer eine klare Regelung, ob die Stromzähler rückwärts laufen dürfen, sobald die Anlage mehr Strom produziert, als Geräte im Haushalt gerade verbrauchen.