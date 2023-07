Aktualisiert am

Der Gesetzentwurf sei besser geworden, aber gut sei er noch nicht: Das war das Fazit der Experten, die am Montag im Bundestag zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes aus dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) und dem Bauministerium von Klara Geywitz (SPD) Stellung bezogen. Lob gab es insbesondere dafür, dass zunächst die Kommunen eine Wärmeplanung machen müssen, bevor die Regeln für den Einbau neuer Heizungen für Immobilieneigentümer in Kraft treten. Kritik gab es vor allem zu den vorgesehenen Fristen und auch zum Mieterschutz.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Etliche der von den Fraktionen geladenen Verbände kritisierten zunächst den Zeitdruck, unter dem diese Anhörung stattfand. Erst am Freitagmittag hatten die Fraktionen den überarbeiteten Gesetzentwurf an die Bundestagsverwaltung geschickt, voraussichtlich am Donnerstag soll der Bundestag das Gesetz verabschieden.