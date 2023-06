Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, die Rückkehr zur Atomkraft und bloß keine „Wärmewende“: So sieht aktuell das wirtschaftspolitische Programm der Alternative für Deutschland (AfD) aus. Mit Umfragewerten von zuletzt 18 Prozent – gleichauf mit der Kanzlerpartei SPD – ist sie wieder ins Zentrum der Debatte gerückt. Im Osten Deutschlands könnte sie bei den nächsten Landtagswahlen im kommenden Jahr sogar stärkste Kraft werden.

Nach einer längeren Pause geraten deshalb ihre politischen Forderungen wieder näher in den Blick. „Das Profil der AfD ist klar: Sie ist die Partei, die gegen jegliche Veränderungen ist, eigene Inhalte hat sie kaum zu bieten“, urteilt etwa der Ökonom Alexander Kritikos, Vorstandsmitglied beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. „Im Heizungsstreit wird sie sich auf diese Weise weiter profilieren“, mutmaßt er und sieht einen Grund auch in den koalitionsinternen Streitereien über das Gebäudeenergiegesetz. „Sie ist letztlich Profiteur dieser überstürzten Ampelpläne. Da musste sie gar nicht viel dazu tun.“

Mit Umfragewerten von 18 Prozent liegt die AfD wieder da, wo sie in Umfragen von Infratest-Dimap im September 2018 einmal kurzfristig stand. Bei der Bundestagswahl 2021 holte sie knapp zehn Prozent der Stimmen. Doch in letzter Zeit ging es rasant bergauf. Nicht einmal drei Monate hat sie zuletzt gebraucht, um ihre Werte noch einmal um 3 Prozentpunkte zu steigern. Spätestens seit Juli vergangenen Jahres ist ein deutlicher Zugewinn zu beobachten, damals stand sie bei 11 Prozent. Es war die Zeit, als die Bundesregierung in aller Eile ein Energiepaket nach dem anderen schnürte, um die besorgten Bürger vor allzu hohen Preissteigerungen zu bewahren. Später kam noch eine Gaspreisbremse hinzu sowie der berühmte „Doppel-Wumms“ – ein Schutzschirm in Höhe von 200 Milliarden Euro. Die Politik fürchtete damals einen „heißen Herbst“ voller Bürgerproteste, die die Demonstrationen der „Querdenker“ während der Corona-Krise noch in den Schatten stellen könnten.

Die AfD kümmerte sich nur um Russland

Kurios daran: Während die Ampelregierung aus Angst vor einem solchen Unmut in der Bevölkerung viel Geld in die Hand nahm, hielt sich die AfD zurück. In die damals teils heftig geführte Diskussion um die Ausgestaltung der finanziellen Hilfen hat sich die AfD nicht eingemischt, eigene Vorschläge konnte man von ihr nicht wahrnehmen. Diese Einschätzung bestätigt auch der Ökonom Kritikos: „Sie war mehr mit sich selbst beschäftigt und mit der Frage: Wie steht die Partei zu Russland?“

Kein wirtschaftspolitisches Profil, dafür aber eine bewusst prorussische Haltung: Mit diesem Rezept konnte sie im zweiten Halbjahr 2022 kräftig punkten. Im Februar begannen die Ampelparteien allerdings in aller Öffentlichkeit ungeniert über das Gebäudeenergiegesetz zu streiten. Die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für eine „Wärmewende“ von Januar 2024 an stießen auf großen Widerstand in der Bevölkerung, die FDP witterte dahinter ein Konjunkturprogramm für die AfD.

Beflügelt durch den neuen Zuspruch, geht die AfD mit immer radikaleren Forderungen ins politische Rennen. Der Wärmewende, wie sie der Ampelregierung vorschwebt, kann die Partei wenig abgewinnen. Sie setzt auf einen „breiten Energie-Mix“, der neben Gas und Kohle auch den Wiedereinstieg in die Kernkraft vorsieht und den Wiederaufbau der gesprengten Nordstream-2-Pipeline vorsieht. Den Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz mit seinen strengen Vorgaben, dass neue Heizungen künftig mit 65 Prozent erneuerbaren Energien laufen müssen, lehnt sie ab.

„Klimaabkommen kann man kündigen“

So sind die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens, das eine strikte Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes vorsieht, nicht zu halten. Aber das ist in den Augen des Parteivorsitzenden Tino Chrupalla auch nicht nötig. „Man kann Klimaabkommen, die noch dazu falsch ausgerichtet sind, kündigen“, sagte er jüngst im Interview mit dem Deutschlandfunk. Er bezeichnete es als „eine Option“, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen, „weil dieses Klimaschutzabkommen unsere Industrie und unseren Wohlstand schwächen wird“. Dies erkannt zu haben, ist für ihn die Erklärung für den jüngsten Erfolg: „Der Bürger, der Mittelstand und die Wirtschaft bleibt auf der Strecke“, findet er. „Darauf machen wir aufmerksam, und deshalb haben wir hohe Umfragewerte in der Bevölkerung.“

Statt auf erneuerbare Energien möchte er lieber auf fossile setzen. „Jedes Windrad, das in Deutschland gebaut wird, noch dazu an Stellen, wo kein Wind weht, wird mit Steuergeld hoch subventioniert“, moniert Chrupalla. Kein einziges Windrad arbeite in Deutschland wirtschaftlich, behauptet er. Bei der Photovoltaik sei es ebenso. Damit hat er allerdings nur zum Teil recht. Offshore-Windparks kommen schon heute oft ohne Förderung aus. Windkraftanlagen auf dem Land wurden zuletzt mit 7,3 Cent je Kilowattstunde gefördert, Solaranlagen auf Freiflächen mit 5,3 bis 7,3 Cent. Hausbesitzer mit PV-Anlage erhalten eine Vergütung von 8,2 beziehungsweise 7,1 Cent, je nach Größe.

Derzeit mag der Fokus auf dem Heizungsstreit liegen, aber Kritikos fürchtet, dass die Partei auch andere politische Debatten bestimmt. „Die Zuwanderung von Arbeitskräften wird das nächste Thema sein, das der AfD einen Steilpass liefert, wenn das Thema falsch angegangen wird“, sagt er. Kritikos verweist darauf, dass die Wirtschaft dringend und in großem Umfang Zuwanderung von Fachkräften brauche. „Aber das Thema muss gut kommuniziert werden“, fordert er. Darüber müsse es eine gesamtgesellschaftliche Diskussion geben. „Aber die Ampel hat Angst davor, diese Diskussion zu starten, weil sie wohl befürchtet, sie würde gerade jetzt der AfD noch mehr Zulauf bescheren“, sagt er. „Diese Sichtweise ist allerdings grundfalsch.“