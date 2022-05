Abhängigkeit von Russland : Opfert Brüssel den Klimaschutz?

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verkauft ihren Vorschlag zur Entkoppelung der EU vom russischen Erdgas und Öl als gigantisches Investitionsprogramm von 300 Milliarden Euro bis 2030. Tatsächlich hat die Kommission nur die Kosten beschrieben, die der stärkere Ausbau der Erneuerbaren, die zusätzlichen Anstrengungen zum Energiesparen und der Ausbau von Flüssiggasterminals und Infrastruktur verursachen werden. „Frisches Geld“ enthält der Vorschlag kaum. Stattdessen sollen die Staaten das Geld des Corona-Aufbaufonds und den EU-Haushalt nutzen. Eine Ausnahme jedoch gibt es: 20 Milliarden Euro will die Kommission durch den Verkauf zusätzlicher Emissionsrechte erzielen und an die EU-Staaten weiterreichen.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel.