Gesetzeslage mit Sprengkraft : Es droht ein Kohleausstieg ohne Klimaschutz

Der von der Bundesregierung derzeit vorbereitete Kohleausstieg stößt auf immer größere Widerstände. Nachdem sich Vertreter von Industrie, Gewerkschaften und Umweltverbänden in den vergangenen Tagen schon kräftig auf den geplanten Mindestabstand für neue Windräder eingeschossen haben, werden nun abermals Zweifel an der klimapolitischen Wirksamkeit laut. Mit anderen Worten: Mehren sich Befürchtungen, dass die Abschaltung der CO2-intensiven Kohlekraftwerke ohne Emissionsminderung erfolgen könnte. Anlass ist ein vage formulierter Passus auf Seite 126 von jenem Gesetzesentwurf, der vom Wirtschaftsministerium als Grundlage für Kohleausstieg erstellt wurde.

Niklas Záboji Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Darin heißt es schlicht, Deutschland habe die entsprechende EU-Richtlinie umgesetzt, „dass im Fall der Stilllegung von Stromerzeugungskapazitäten aufgrund zusätzlicher nationaler Maßnahmen die Bundesregierung festlegen kann, dass Berechtigungen aus der zu versteigernden Menge an Berechtigungen gelöscht werden“. Was kompliziert klingt, ist nur die Wiedergabe der geltenden Gesetzeslage; ob man willens ist, die zur Verfügung stehenden klimapolitischen Mittel auch zu ergreifen, wird hingegen offen gelassen. Dass darin viel Sprengkraft steckt, wird erst auf den zweiten Blick deutlich. Grund sind die Mechanismen des EU-Emissionshandels.

Vertreter der Kohlekommission laufen Sturm

So sind Kraftwerksbetreiber dazu verpflichtet, Berechtigungsscheine für jede ausgestoßene Tonne CO2 zu ersteigern. Diese sind europaweit handelbar, so dass Unternehmen wie RWE überschüssige Zertifikate an ausländische Betriebe verkaufen können. Wenn nun der Kohleausstieg politisch verordnet wird, bleibt die Emissions-Obergrenze trotzdem erst mal gleich. Sie wird immer noch erreicht, die Emissionen sinken nicht, sie geschehen nur anderswo. Das funktioniert so: Erst sinkt die Nachfrage nach Zertifikaten, dann der Preis, dann kaufen Kohlekraftwerke aus anderen Ländern die Zertifikate und stoßen die Klimagase aus.

Mehr zum Thema 1/

Ökonomen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) nannten die Löschung von Zertifikaten aus diesem Grund schon vor einigen Monaten „essentiell für die Absicherung der Risiken des Kohleausstiegs“; möglich machte das die Absenkung der Zertifikatemenge, die alle paar Wochen von der Deutschen Emissionshandelsstelle, einer Zweigbehörde des Umweltbundesamts, versteigert wird.

Fiskalische Motive?

Auch die mit Vertretern aus Politik, Industrie, Gewerkschaften, Umweltverbänden und Wissenschaft besetzte Kohlekommission hatte in ihrem Abschlussbericht zu Jahresbeginn empfohlen, „diese Möglichkeit maximal in Höhe der zusätzlich eingesparten CO2-Mengen zu nutzen“. Gehen etwa 3 Gigawatt Kohlestromerzeugung vom Netz, sollen also so viel weniger Zertifikate auktioniert werden, wie das Kraftwerk ohne politische Anordnung in den kommenden Jahren weiter emittiert hätte.

Ökonomen und Vertreter der Kohlekommission laufen Sturm gegen den geplanten Gesetzesentwurf. „Ohne die Zertifikatelöschung ist der Kohleausstieg ein Schildbürgerstreich, weil er den Wasserbetteffekt, also die bloße Verlagerung von Emissionen, zur Folge hat“, sagte der Ökonom und PIK-Direktor Ottmar Edenhofer der F.A.Z. Er vermutet fiskalische Motive dahinter. Tatsächlich brächte sich die Bundesregierung um einen einstelligen Milliardenbetrag im Jahr, verzichtete sie auf Auktionseinnahmen, die unter anderem der Elektroautokaufprämie zufließen.

„Wir sind entsetzt – auch darüber, dass die erste Stilllegung von Kraftwerken erst 2022 statt wie verabredet schon 2019 kommen wird“, meint auch Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings, des Dachverbands von Verbänden wie Nabu und BUND. Man sehe, wie der Kohlekompromiss aufgelöst werde und Klimaschutz der Finanzpolitik untergeordnet werde.

Das Bundeswirtschaftsministerium gibt sich schmallippig und verweist auf die sogenannte Marktstabilitätsreserve, mit der die EU Überschüsse in der gehandelten Menge an Zertifikaten abschmelzen will. Also werde eine Löschung im Rahmen des Kohleausstiegs nicht erwogen, machte eine Sprecherin deutlich. Die Reserve werde ohnehin abgebaut, ein deutscher Kohleausstieg führe also in jedem Fall zur Verlagerung von Emissionen ins Ausland, hält der Magdeburger Umweltökonom Joachim Weimann dagegen.

„Der Emissionshandel ist das wertvollste Instrument im Kampf gegen Klimawandel, den wir haben“, sagte Weimann der F.A.Z. Durch nationale Maßnahmen versuchten viele Akteure, das System zu zerstören. Auch PIK-Direktor Edenhofer gibt sich fassungslos. Die Reserve werde nur noch wenige Jahre vorhanden sein. Spätestens nach 2030 aber drohe die Verlagerung – vom Effekt, dass die Abschaltung den Strompreis steigen lasse und alte Kraftwerke wieder rentabler mache, ganz zu schweigen.