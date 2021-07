Klimaschutz : Der wichtigste Preis der Welt

Es ist nur wenige Wochen her, dass sich Deutschland im Wahlkampf darüber erregte, welcher CO2-Preisaufschlag für Benzin und Diesel an den Tankstellen zumutbar sei oder nicht. Dann kam die Horrorflut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und rückte den Klimawandel plötzlich in ein grelles Licht. Von einem angeblichen „Fukushima-Moment“ ist dieser Tage viel die Rede: Damals machte die japanische Nuklearkatastrophe der deutschen Atomkraft den Garaus. Wird nun die Flut zum Katalysator für eine radikale Wende hin zu mehr Klimaschutz?

Zumindest an eines hat die Flutkatastrophe mit brutaler Schonungslosigkeit erinnert: Die Debatte um den CO2-Preis an der Zapfsäule führt in die Irre. Es ist eine Selbsttäuschung, anzunehmen, dass wir eine Wahl hätten, ob wir für die Klimagase, die wir in die Atmosphäre blasen, einen Preis entrichten oder nicht. Auf die eine oder andere Weise muss die Menschheit für überhöhte CO2-Emissionen in jedem Fall geradestehen – und der Preis kann furchtbar sein, wie die Deutschen während der Flutkatastrophe erfahren haben.