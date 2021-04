EEG-Umlage : Stromkunden sollen um Milliarden entlastet werden

Kein Taifun dieses Jahr : Dürre in Taiwan verschärft Chip-Krise

Weil in Taiwan die Taifune das erste Mal seit 56 Jahren ausblieben herrscht in Taiwan die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten. Fabriken müssen den Wasserverbauch verringern, was Auswirkungen auf die weltweit wichtige Halbleiterproduktion etwa für Handys und Computer hat.