Wegen Corona : Klimaschutz in weiter Ferne

Es könnte doch so einfach sein: Nähmen die großen Industriegesellschaften den Stillstand wegen der Corona-Pandemie zum Anlass, endlich den Schwenk zu einer kohlenstoffarmen Lebens- und Wirtschaftsweise zu vollziehen, die Krise würde zum Wendepunkt der Klimapolitik. Warum, so muss man fragen, soll nach Corona alles wieder so werden wie vorher? Ist nicht mehr als genug Öl gefördert worden, wie der Preisverfall der vergangenen Tage gezeigt hat, und ließe sich der krisenbedingte Einbruch der CO2-Emissionen in diesem Jahr nicht verstetigen, wenn man einfach nur wollte?

Die Stimmungslage in der Klimapolitik ist leider eine andere. Eine zutiefst betrübliche, könnte man meinen angesichts der Tatsache, dass der globale Ausstoß von Treibhausgasen zuletzt in manchen Jahren stärker gewachsen ist, als die Bundesrepublik – immerhin die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt – insgesamt im Jahr emittiert. Die Kapazität von Chinas Kohlekraftwerken übersteigt die der deutschen mittlerweile um den Faktor 25. Und die Chancen, dass sich an all dem etwas ändert, stehen wegen der Krise noch schlechter als ohnehin.

Zum einen fehlt es schlicht an Geld. Zwar sind die Gestehungskosten für erneuerbare Energieträger in den vergangenen 20 Jahren rapide gesunken. Offshore-Windräder und Solarparks in südlichen Breiten können mittlerweile so rentabel betrieben werden, dass die Nachfrage nach grünem Strom auch von Industriekunden durch die Decke schießt. Auch multinationale Anlagefonds und Konzerne orientieren sich an dem, was der Fridays-for-Future-Zeitgeist fordert. Sie investieren große Summen in sogenannte nachhaltige Anlageformen.

Vorbild Atomwaffensperrvertrag

In Asiens Schwellenländern wurden aber, schon als die Weltwirtschaft noch kräftig wuchs, für Investitionen in erneuerbare Energiequellen nicht die Mittel aufgebracht, die es für eine Trendumkehr der Emissionen brauchte. Das hat einen einfachen Grund: Kohle, Öl und Gas lagern in Unmengen unter der Erde und sind nicht zuletzt dank der Subventionen ihrer Förderländer spottbillig.

Notwendig wäre daher ein verbindlicher Mindestpreis für den Ausstoß einer Tonne CO2. Einzig auf diesem globalen Aushandlungsweg könnte rasch ein globales Problem wie der Klimawandel global gelöst werden – in diesem Punkt ist sich das Gros der sonst oft zerstrittenen Ökonomenzunft einig. Eine kritische Masse großer Staaten müsste sich verpflichten, CO2 zu einem Mindestsatz zu besteuern oder mit einem Emissionshandel zu verteuern, damit erneuerbare Energien überhaupt eine Chance haben. Im besten Fall würde eine erste Verständigung auf einen globalen Preis einen erfolgreichen Prozess von Verhandlungen, Drohungen und Sanktionen in Gang setzen, wie es auch mit dem Atomwaffensperrvertrag gelang.

Das wohl größte Koordinationsproblem der Menschheitsgeschichte

Alle diese Überlegungen sind nicht neu. Aber schon vor der Corona-Krise fanden sie gerade dort kaum Anhänger, wo besonders viel CO2 ausgestoßen wird. Peking stellt sich quer, Washington reagiert nicht einmal. Die Klimakonferenzen von Kyoto bis Madrid haben in puncto CO2-Preis keinen Durchbruch gebracht. Da auf das Nachschärfen national entwickelter Klimapläne vertraut wurde, erwies sich der Konferenzzirkus gar als weitgehend wirkungslos. Und da in der Bekämpfung der Pandemie nun wieder einmal nationale Maßnahmen dominieren und die Globalisierung ohnehin schon höher im Kurs stand, erwarten nicht einmal die größten Optimisten, dass nun über einen globalen CO2-Preis verhandelt wird. Die für diesen Herbst geplante Klimakonferenz in Glasgow findet ohnehin nicht statt.

Deshalb ist nicht alles vergebens, was im Kleinen geschieht. Anders als mancher Fluss, dessen Wasserqualität dank nationaler Umweltpolitik besser geworden ist, macht CO2 an keiner Grenze halt. Deshalb muss sich jede nationale Klimapolitik an ihrer globalen Wirksamkeit messen lassen. Und die ist, wie im Fall des deutschen Kohleausstiegs, meist eher symbolischer Natur. Längst nutzen Unternehmen aber Wege, um von sich aus die technologische Abkehr von fossilen Energieträgern zu vollziehen. Mit seinen Weltmarktführern und seinem dichten Wissenschaftsnetzwerk muss sich Deutschland dabei nicht verstecken.

Zumindest das lässt hoffen. Denn zur Verlangsamung des Klimawandels verbliebe nur dieser Weg, sollte sich die Staatengemeinschaft nicht über einen CO2-Preis einig werden und an dem wohl größten Koordinationsproblem der Menschheitsgeschichte scheitern. Gerade deshalb täte man in Berlin wie in Brüssel gut daran, dem Erfindergeist und den Marktkräften stärker zu vertrauen.

Dass eine übernationale Regulierung, die mit der Bepreisung von CO2 an der Quelle Investitionen in neue Anlagen stimuliert, erfolgreich ist und sogar ausreicht, zeigt der europäische Handel mit Emissionszertifikaten. Dessen Bilanz der vergangenen 15 Jahre ist positiver als die von Einzelregulierungen wie Flottengrenzwerten für die Autoindustrie. Es wäre zumindest ein Wendepunkt der europäischen Klimapolitik, würde die Ausweitung des Emissionshandels auf alle Sektoren nach der Corona-Krise ernsthafter erwogen als bislang.