Zusammenstöße im Mittelmeer : Was Erdogan im Gas-Streit treibt

Säbelrasseln im östlichen Mittelmeer: Der Streit um Gasvorkommen nahe Zypern und in der Ägäis spitzt sich fast täglich zu. Zypern, die Türkei und Griechenland erheben Anspruch auf die Meeresgebiete. Die Türkei schickt von der Marine begleitete Erkundungsschiffe, auch zur griechischen Insel Kastellorizo, drei Kilometer vor der südtürkischen Küste – eine Grenze, die manchen in der Türkei schon länger ein Dorn im Auge ist. Griechenland sieht seine Souveränität bedroht. Waghalsige Manöver sind die Folge. Ein türkisches Schiff wurde beim Zusammenstoß mit einem griechischen beschädigt.

Im Osten des Mittelmeeres veranstalten Griechenland, Frankreich, Italien und Zypern derzeit Seemanöver. Die Verteidigungsminister der EU-Staaten sind alarmiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) versuchte telefonisch zu vermitteln – erfolglos. Nach Gesprächen mit Amtskollegen in Athen und Ankara sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag: „Die aktuelle Lage ist ein Spiel mit dem Feuer und jeder noch so kleine Zündfunke kann zu einer Katastrophe führen.“

Sehr große Erdgasvorkommen

Am Mittwoch dehnte Griechenland seine Hoheitsgewässer von sechs auf zwölf Seemeilen aus – nur im westlichen Seegebiet des Ionischen Meeres. Ein Gesprächsangebot an Ankara über die Streitthemen Festlandsockel und ausschließliche Wirtschaftszone in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer folgte.

Die Lage ist unübersichtlich. Es überschneiden sich historische, rechtliche, außenpolitische sowie Wirtschaftsinteressen. Die Türkei, die sich unter Präsident Recep Tayyip Erdogan zur neuen Regionalmacht im Mittelmeerraum aufschwingen will, fühlt sich bei der Ausbeutung der Meeresschätze benachteiligt.

Die Region ist wirtschaftlich interessant, weil in der Gegend südlich von Zypern bis nach Israel und Ägypten in den vergangenen Jahren sehr große Erdgasvorkommen entdeckt wurden. Israel und Ägypten beuten ihre Felder „Leviathan“ und „Zohr“ mit Hilfe internationaler Konzerne schon jetzt aus und exportieren Gas nach Jordanien und Syrien oder – im Falle Ägyptens – verflüssigt per Tanker unabhängig von Pipelines.

Südlich und westlich von Zypern wurden neue Vorkommen entdeckt. Zypern, Griechenland und Israel verabredeten im Januar den Bau einer 1900 Kilometer langen Leitung nach Europa. Im Januar gründete sich auch das East Mediterranean Gasforum mit Zypern, Ägypten, Jordanien, Israel und Italien – ohne die Türkei. Zypern hat mit Konzernen aus Amerika, Frankreich und Italien Verträge zur Ausbeutung in der Nähe von Gebieten geschlossen, die die Türkei für sich beansprucht.

Türkei sieht sich benachteiligt

Der Streit um die Ausbeutung potentieller Öl- und Gasvorkommen reicht zurück bis in die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts, woran der Türkeiexperte und Politikwissenschaftler Heinz-Jürgen Axt unlängst erinnerte. Die vier Genfer Seerechtskonventionen der Vereinten Nationen von 1958 regelten die Abgrenzung unterschiedlicher Meereszonen, ausschließlicher Wirtschaftszonen, Festlandsockel.

Allerdings trat die Türkei der Konvention, die 168 Staaten unterzeichnet haben, nie bei. Sie sieht sich benachteiligt, weil Griechenland und Zypern weite Teile der Gewässer beanspruchen. Mehrfach kam es deshalb in den 70er, 80er und 90er Jahren zu Konflikten unter den Nato-Partnern.

Zypern-Streit erschwer eine Einigung

Der Streit um das seit 1974 von der Türkei teils besetzte Zypern, heute EU-Mitglied, erschwert die Einigung zudem. Die Türkei hat im November mit der Regierung des Bürgerkriegslands Libyen einen Vertrag geschlossen, in dem wirtschaftliche Interessensphären definiert werden. (Die Türkei unterstützt die Regierung im Krieg.) Demnach reicht die türkische ausschließliche Wirtschaftszone südöstlich an Kreta sowie nördlich und westlich an Zypern heran. Die nicht konsultierten Anrainer und die EU wiesen das zurück. Die EU drohte mit Sanktionen. Griechenland, Zypern und Ägypten verabredeten eine eigene Grenzziehung.

In der Türkei sieht sich Präsident Erdogan zum einen bei der Ausbeutung neuer Gasvorkommen im Mittelmeer ausgebootet. Zudem sieht er seine Strategie gefährdet, das Land zu einer Gasdrehscheibe zu machen. Der Bau neuer Pipelines nach Russland, nach „Blue Stream“ kam „Turk Stream“, sowie nach Aserbaidschan – auch Iran und Irak kommen als Lieferanten in Frage – sollte nicht nur den Energiehunger des Landes decken, sondern den lukrativen Gasexport in die EU befördern. Allerdings schrumpften die türkischen Gasimporte im ersten Halbjahr wegen der schwachen Nachfrage um mehr als 40 Prozent, wie die Agentur Anadolu berichtet.

Die Ausbeutung eigener Gasvorkommen würde das Land unabhängiger machen und Devisen sparen. Voriges Jahr belief sich die Rechnung für die gesamte Energieeinfuhr auf 41 Milliarden Dollar. Sie gilt als ein Grund für das seit Jahren fortdauernde Leistungsbilanzdefizit des Landes, das unter Corona-Folgen aber auch unter Millionen syrischer Flüchtlinge leidet. Deshalb hatte der innenpolitisch wegen der schlechten Wirtschaftslage kritisierte und außenpolitisch in diverse Militärinterventionen (Libyen, Irak, Syrien) verwickelte Erdogan den Fund eines 320 Milliarden Kubikmeter großen Gasfeldes im Schwarzen Meer auch zum Beginn einer „neuen Zeitrechnung“ stilisiert.

Der CDU-Politiker Jürgen Hardt nennt die Gasbohrungen indes „eine vor allem innenpolitisch motivierte Provokation“, wie die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee. Das werde Erdogan nicht helfen, die wachsende Unzufriedenheit gerade junger Türken über die wirtschaftliche und innenpolitische Krise der Türkei zu beseitigen, sagt er.

Sie helfen auch nicht, die Landeswährung zu stützen. Hatte sich der Lira-Kurs wegen der Hoffnungen auf Gas vorige Woche etwas verbessert, so stürzte er am Dienstag auf ein neues Rekordtief von 7,4 Lira je Dollar; am Mittwoch war der Kurs ähnlich. Händler nannten als Grund die Eskalation im Mittelmeer.