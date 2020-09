Teure Energiewende : Blackout in Hamburg

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Mindestens genauso wichtig ist aber die Hamburger Politik, die schon kurz nach Baubeginn angefangen hatte, das Projekt zu torpedieren. Die in die Regierung gekommenen Grünen verschärften Umweltauflagen und trugen so dazu bei, dass die zwei Blöcke mit einer Leistung von je 800 Megawatt kaum wirtschaftlich zu betreiben waren. Später verhinderten sie, dass die Anlage ans Hamburger Fernwärmenetz angeschlossen wird. Im jüngsten Wahlkampf zur Bürgerschaft ging das Trommelfeuer der Parteien weiter. Die SPD um den regierenden Bürgermeister Peter Tschentscher warb dafür, einen Teil der Anlage stillzulegen und durch ein Gaskraftwerk sowie einen Standort für Wasserstoff-Elektrolyse zu ersetzen. Ob dieses Hirngespinst jemals zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten umgesetzt werden kann, ist höchst zweifelhaft.

Dass Vattenfall nun offenkundig die Nase voll hat, lässt die Grünen jubilieren. Ihnen geht es um weit mehr als Moorburg und die Lokalpolitik. Die Partei, die in der Wahl im Februar mehr als 24 Prozent der Stimmen bekam und ihr Gewicht in der Koalition mit der SPD erhöhte, will Hamburg zu einem Schaufenster für grüne Politik machen. In ganz Deutschland, so die Idee, soll für potentielle Wähler sichtbar werden, welche Umbrüche möglich sind, wenn die Ökopartei mitregiert. Von der Hamburger SPD ist wenig Widerstand zu erwarten, im Gegenteil. Tschentscher hat viele Kurswechsel im Wahlkampf selbst angestoßen und grüne Positionen entwickelt, auch um noch mehr Zulauf zum Koalitionspartner zu verhindern.

Die Folgen zeigen sich auf vielen Politikfeldern, von der Hafenpolitik über den Verkehr bis zum Wohnungsbau. In der Energiepolitik reichen die Folgen aber besonders weit, denn hier geht es um die Wettbewerbsfähigkeit des ganzen Standortes. Viele produzierende Betriebe im Hafen und in anderen Teilen der Stadt sind auf wettbewerbsfähige Strompreise angewiesen, zu denen Moorburg mit effizienter Technik hätte beitragen können. Auch in der Fernwärme tut sich eine Lücke auf, denn Moorburg hätte einspringen können, wenn das ältere Heizkraftwerk Wedel in einigen Jahren vom Netz geht. Stattdessen will der Senat auf eigene Kosten neue Anlagen bauen, damit er wie versprochen im Jahr 2030 kohlefreien Wärmebetrieb erreichen kann. Am Ende zahlen Stromverbraucher und Steuerzahler für diese Politik, die mit wirtschaftlicher Vernunft nichts zu tun hat.