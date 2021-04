Deals mit dem Klimaschutz : Eines der größten Geschäfte aller Zeiten

Der texanische Vieh-Rancher und Ölmann Bobby Helmers ließ vor drei Jahren sechs Windräder auf seinen Weiden im texanischen San Angelo errichten. Die Ölpumpen, die jahrelang das schwarze Gold aus der Erde befördert hatten, stellte er ab. Wenn es eines Symbols für den Wandel der amerikanischen Energiewirtschaft bedarf, dann dieses. Texas, mit Öl groß geworden, hat sich zum größten Windstromlieferanten Amerikas gemausert und schickt sich zugleich an, Kalifornien in der Sonnenenergie einzuholen. Der Kohlekraftwerkspark büßte binnen zehn Jahren ein Drittel seiner Kapazität ein. Unterdessen erklomm der Börsenwert von Tesla das Siebenfache des rund hundert Jahre älteren Autokonzerns Daimler.

Entwicklungen wie diese bestärkten den Norweger Jarand Rystad Anfang 2019 in der Überzeugung, dass es keinen Weg zurück gibt: Die Industrienationen werden immer weniger Öl, Gas und Kohle verbrennen. Als Rystad sein inzwischen global etabliertes Energie-Analyseunternehmen 2004 gründete, waren Vertreter der fossilen Industrie seine wichtigsten Kunden. Vor zwei Jahren habe er dann sehen können, dass Sonne und Wind konkurrenzfähig werden. Seither ist der „grüne“ Umbau der Wirtschaft das zentrale Beratungsthema von Rystad Energy.

Auch diesseits des Atlantiks braust der Zug in Richtung Dekarbonisierung, tönen Industrievertreter unentwegt. Das Geschäft mit „grünen“ Produkten blüht. Europas größter Autokonzern Volkswagen investiert bis Mitte der 2020er Jahre 35 Milliarden Euro in die Elektromobilität – die Börse ist begeistert, der Aktienkurs von VW hat sich seit dem Corona-Tief im vergangenen Frühjahr mehr als verdoppelt. Der Energiekonzern RWE hat Abschied genommen von der Rolle als fossiler Kraftwerksbetreiber und verdient das meiste Geld mittlerweile mit Windkraftprojekten zu See.

Dramatischer Kostenverfall

Global kletterten die Investitionen in kohlenstoffarme Technologien voriges Jahr auf 500 Milliarden Dollar, haben Analysten von Bloomberg errechnet, trotz Pandemie ein Zehntel mehr als 2019. Zum Vergleich: Das ist etwa so viel wie die gesamte deutsche Autoindustrie 2019 umgesetzt hat. Rund 300 Milliarden Dollar entfielen auf erneuerbare Energien. Es folgen die Elektrifizierung von Verkehr (140 Milliarden) und Heizungen (50 Milliarden). Die Erneuerbaren gingen gestärkt aus der Corona-Krise hervor, unterstrich das Weltwirtschaftsforum diese Woche. Beratungsagenturen wie OliverWyman und die Boston Consulting Group (BCG) skizzieren in regelmäßigen Abständen, welches Potential gerade auch für deutsche Maschinen- und Anlagenbauer in den Öko-Technologien schlummert. Bis zu 10 Billionen Euro Umsatz winken laut BCG für diese Schlüsselindustrien bis 2050.

Aber auch die Vereinigten Staaten dürften zu den Siegern gehören. Der Umbau ist im vollen Gang. Weder die sogenannten Fracker, die für Amerikas Comeback als führende Öl- und Erdgasnation sorgten, noch der ehemalige Präsident Donald Trump, der das Pariser Klimaabkommen kündigte, noch Amerikas alte Autoindustrie, die erfolgreich Lobby für gelockerte Emissionsstandards machte, können den Wandel stoppen. Während die Pandemie Investitionen in Gas und Öl kräftig schrumpfen ließ, wurden 2020 in Amerika mehr Solaranlagen installiert und Windräder errichtet als je zuvor.

Ein Grund für die Expansion der Erneuerbaren ist der dramatische Kostenverfall: Seit 2009 ist es in Amerika um knapp 90 Prozent günstiger geworden, Strom mit Sonnenenergie zu erzeugen, der Kostenrückgang bei der Windenergie beträgt fast 70 Prozent, rechnet Princeton-Forscher Jesse Jenkins vor. In Kombination mit Batteriesystemen, die selbst um 85 Prozent günstiger wurden, sind die Erneuerbaren konkurrenzfähig, wenn sie liefern können. Große Batterie-Speicher, die Strom über Tage hinweg aufbewahren, bis er gebraucht wird, sind technisch aktuell zwar noch nicht so weit und zudem teuer. Allerdings wurden 2020 überall in Amerikas Stromnetzen in Rekordkapazität Stromspeicher-Batterien installiert, die kurzfristige Nachfrage- und Angebotsspitzen glätten können, darunter die größte Batterie der Welt in San Diego.