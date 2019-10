Verbot ab 2026 : Was hat die Ölheizung bloß falsch gemacht?

Die alte Ölheizung ist der neue Feind: In der Klimadebatte haben sie schon viele Umweltschützer als Gegner ausgemacht. So soll die Ölheizung raus aus dem Keller. Damit das auch jeder Hausbesitzer begreift, wird der Einbau vom Jahr 2026 an verboten. Das hat das Kabinett der Bundesregierung am Mittwoch mit einigen Ausnahmen beschlossen. Gleichzeitig ist für die Umweltfreundlichkeit eine Kompensation als Gegenleistung vorgesehen. Wer eine alte Ölheizung durch ein klimafreundlicheres Modell ersetzen lässt, soll eine „attraktive Austauschprämie“ bekommen.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Was hat die Ölheizung bloß falsch gemacht? Hier ist der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) höher als bei anderen Heizsystemen. Da Deutschland die Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen senken will, kommt es dafür auch auf den heimischen Energiebedarf an – und dort vor allem auf die Erwärmung der eigenen vier Wände. Die Gebäude kamen im vergangenen Jahr so auf Treibhausgasemissionen von 117 Millionen Tonnen CO2 und Deutschland insgesamt auf 869 Millionen Tonnen CO2. Die Bundesregierung will diese CO2-Emissionen bis 2030 um etwa ein Drittel senken.

Um die Klimaziele zu erreichen, muss sich daher im eigenen Zuhause manches ändern. Davon geht auch die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer aus, die von Anreizen zum Umbau sprach und neben einer steuerlichen Sanierförderung für Gebäude auf eine Abwrackprämie für Ölheizungen drängte. Zunächst hilft es, wenig Energie zu verheizen – was mit einer besseren Dämmung und weniger Heizen gelingen kann. Hier richten sich die Blicke vor allem auf ältere Häuser und mitunter undichte Fenster. Doch hängt die Klimabilanz weiter an der Art der Heizung.

Die schlechte Klimabilanz der Ölheizung

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) wollte ursprünglich den Einbau von Ölheizungen von 2030 an komplett verbieten. Nun sieht der Kabinettsbeschluss schon das Verbot mit Ausnahmen von 2026 an vor. Die Gesetzentwürfe müssen noch vom Bundestag beraten werden. Um den Austausch von Ölheizungen gegen klimafreundliche Heizungen zu fördern, sollen den Hausbesitzern unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 40 Prozent der Ausgaben erstattet werden. Vor einer Woche hatte das Kabinett beschlossen, dass sie alternativ bis zu 20 Prozent der Ausgaben steuerlich geltend machen können.

Fast jedes zweite Gebäude wird in Deutschland mit Erdgas beheizt. Ölheizungen sind zwar mit fünf bis sechs Millionen Anlagen weit verbreitet, aber sie liegen mit einem Anteil von einem Viertel bis einem Drittel nur auf dem zweiten Rang. Die Klimabilanz der Heizsysteme unterscheidet sich deutlich voneinander. Das deutsche Pelletinstitut rechnet mit einer Emission für einen Heizölkessel von 318 Gramm CO2-Äquivalenten für eine Kilowattstunde, für Fernwärme mit 311 Gramm, für Erdgaskessel mit 247 Gramm und für Holzpelletkessel mit 23 Gramm. Dabei spielt auch eine Rolle, wie effizient das jeweilige Heizsystem funktioniert und wie alt die Geräte sind. Andere Schätzungen weichen durchaus davon ab, wobei die Tendenz gleich bleibt und die CO2-Emission durch Ölheizungen relativ hoch ist.