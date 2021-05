CO2-Reduktion : Die Klimawahl

Am Ende ging alles ganz schnell. Worum hatte die Berliner Politik zuletzt nicht in quälenden Nachtsitzungen gerungen, um die ganz großen Fragen etwa, ob Schulen schon bei einer Corona-Inzidenz von 150 schließen müssen oder erst bei 165, ob eine vorübergehende Ausgangssperre eine Stunde früher oder später beginnt, ob Mallorca-Reisende nun einen Virustest brauchen oder nicht.

Bei der kleinsten aller Kleinigkeiten, der Rettung der Welt, war auf einmal alles ganz leicht. Nicht um Mitternacht, sondern am helllichten Tag fiel die Entscheidung, und es waren auch nicht 16 Ministerpräsidenten beteiligt, sondern bloß vier Regierungsmitglieder: Kanzlerin Angela Merkel, ihr Stellvertreter Olaf Schulz, Umweltministerin Svenja Schulze und Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Flugs einigten sie sich darauf, Deutschland schon bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen, fünf Jahre früher als bisher geplant – und den Ausstoß von Treibhausgasen schon bis 2030 um 65 Prozent zu reduzieren statt bloß um 55 Prozent, gemessen jeweils im Vergleich zum Jahr 1990. Schon am Mittwoch segnete das Kabinett den fertigen Gesetzentwurf ab.

Der Blick reicht darüber hinaus, allerdings nicht sehr weit in die Zukunft des Planeten, sondern vor allem auf einen Termin in vier Monaten: den Tag der Bundestagswahl am 26. September. Vor allem deshalb wirbelte die Entscheidung der Karlsruher Verfassungsrichter, den Klimaschutz zu einer Freiheits- und damit Grundrechtsfrage zu erklären, in der Bundespolitik alles durcheinander. Da war eine fast vergessene SPD, die nach Profilierung sucht; eine CDU, die beim Klimathema bisher programmatisch sehr blank dasteht; eine CSU, deren Vorsitzender neuerdings den Antreiber beim Klimaschutz gibt – so sehr, dass seine Berliner Parteifreunde keinen Widerspruch mehr wagen und sogar Bauminister Hort Seehofer es befürwortet, den CO2-Preis auf die Vermieter umzulegen.

Wo sollen neue Stromleitungen entstehen, wo neue Windparks?

Zwischen allem steht eine Kanzlerin, die eine letzte Chance wittert, ihr zuletzt arg ramponiertes Image als Klimapolitikerin in ein bleibendes Vermächtnis zu verwandeln. Auf dem Petersburger Klimadialog am Donnerstag nahm sie die Huldigungen der Umweltministerinnen aus aller Welt entgegen, von der Schweiz bis nach Japan, von Costa Rica bis Singapur. Sie galten der Frau, die auf globalen Klimakonferenzen schon 1995 um die Weltrettung rang. Wenn es daheim um die praktische Umsetzung ging, sah die Bilanz freilich trüber aus, ob es nun um Stromleitungen oder Ladesäulen ging, um Windparks oder einen leistungsfähigen Bahnbetrieb.

Die heikelsten Fragen sind allerdings auch diesmal vertagt, auf die Koalitionsverhandlungen nach der Wahl, mutmaßlich zwischen Schwarzen und Grünen. Immerhin beschloss die Regierung am Mittwoch auch, wie sich die zusätzliche CO2-Einsparung auf die einzelnen Sektoren verteilt: Stromerzeugung und Industrie, die schon bisher am schnellsten voranschritten, sollen am meisten beitragen. Heizungswärme und Verkehr, wo die Verringerung der Treibhausgase schon bisher am schwersten fiel, kommen mit etwas milderen Vorgaben davon – also dort, wo es die Verbraucher direkt betrifft, wo also der Einbau einer neuen Heizung fällig wird oder der Kauf eines derzeit noch teureren E-Autos.