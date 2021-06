Umweltschutz : Die Schattenseite der Klima-Urteile

Nimmt man die Reaktionen der Klimaschützer als Gradmesser, dann ist vergangene Woche Historisches passiert. „Ein monumentaler Sieg für unseren Planeten“, sei das, ein „großer Schritt nach vorne in Richtung einer lebenswerten Zukunft für alle“, jubelte Donald Pols, Vertreter der Umweltschutzgruppe Friends of the Earth. Klägeranwalt Roger Cox erkannte in dem Urteil eines niederländischen Bezirksgerichts, das den Ölkonzern Royal Dutch Shell zu mehr Klimaschutz verdonnert, gar einen „Wendepunkt in der Geschichte“.

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge".

Und die sozialen Netzwerke schwappten vor Begeisterung über, weil in kurzer Zeit nach dem Bundesverfassungsgericht ein zweites Gericht im Klimaschutz Fakten geschaffen hatte, die über das hinausgehen, was Regierungen und Konzernmanager bislang beschlossen hatten.