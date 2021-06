Bewusste Ernährung : Gehört der Fisch noch auf den Tisch?

Leidende Fische, zerstörter Meeresboden, zugemüllte Küsten: Die erfolgreiche Netflix-Dokumentation „Seaspiracy“ konfrontiert die Zuschauer mit den Auswirkungen von Fischfang. Sie stößt ein breites Publikum rund um den Globus auf das Thema und lässt den Appetit auf Fisch vergehen. Doch viele Meeresschützer halten die Doku für nicht hilfreich, wenn nicht sogar kontraproduktiv. Der Grund: einseitige Recherche, Skandalisierung, verschwörungstheoretisches Argumentieren. Neben den wichtigsten Informationen zu nachhaltigerem Fischkonsum blicken wir auf drei kritisierte Thesen, die für Verbraucher wichtig sind: Nachhaltigkeitssiegel sind nicht zu gebrauchen, im Jahr 2048 drohen leer gefischte Meere – und wir sollten aufhören Fisch zu essen.

Was ist nachhaltiger Fischfang?

Eine einheitlich verwendete Definition gibt es nicht. Die Beschreibung der Deutschen Stiftung Meeresschutz deckt die gängigsten Bestandteile ab: Erstens müssen sich die Fangquoten an wissenschaftlichen Empfehlungen orientieren. Das bedeutet, dass nicht über den maximal nachhaltigen Ertrag hinaus gefischt wird – also nicht über eine Fangmenge hinaus, die die Bestände nachwachsen lässt und trotzdem langfristig möglichst hohe Erträge sichert. „Ein Teil des Bestandes wird abgefischt, ohne den Grundstock zu schädigen“, sagt Diplom-Biologe Ulrich Karlowski von der Deutschen Stiftung Meeresschutz. Zweitens darf das Ökosystem, vor allem der Meeresboden, nicht beschädigt werden, wie es bei der Fischerei mit Grundschleppnetzen der Fall ist. Drittens müssen Beifänge minimiert werden, worunter auch nicht ausgewachsene Exemplare der Art zählen, nach der gefischt wird. Viertens wird unter Nachhaltigkeit gefasst, dass Fischereien auch sozial und ökonomisch gerecht handeln.

Ist nachhaltiger Fischfang vorgeschrieben?

Die Orientierung am maximal nachhaltigen Ertrag und der Schutz der Ökosysteme sind in der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU festgeschrieben, bisher jedoch unzureichend umgesetzt, wie Umweltverbände oder das Bundesamt für Naturschutz kritisieren. Fischerei nachhaltig zu gestalten fällt auch unter das 14. der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

Welche Nachhaltigkeitssiegel gibt es für Wildfisch und Meeresfrüchte?

Das bekannteste Siegel für Fischfang vergibt der Marine Stewardship Council (MSC). Wie die Siegel „Friend of the Sea“ und „Naturland Wildfisch“ ist es als umfassendes Nachhaltigkeitssiegel angelegt. Anders das Siegel „delphinsicher“ (SAFE): Es schreibt neben dem Schutz von Delphinen nur die Rücksichtnahme auf vereinzelte Arten vor. Sonstiger Beifang und Überfischung sind keine Ausschlusskriterien. Gesetzlich vorgeschrieben ist, für den Verkauf Art, Herkunft und Fangmethode anzugeben. An der Verkaufstheke erfahren Kunden das meist auf Nachfrage. Neben Fisch, der mit Schleppnetzen gefangen wurde, ist laut Meeresschutz-Experte Karlowski auch solcher zu meiden, der aus dem Fang mit Umschließungsnetzen (Ringwaden) oder Stellnetzen stammt. „Nicht nachhaltig ist außerdem der Langleinenfang oder der Einsatz von Fischsammlern (FADs).“

Halten die Nachhaltigkeitssiegel, was sie versprechen?

„Kein Siegel ist perfekt“, sagt Karlowski. „Aber die pauschale Kritik an den Nachhaltigskeitssiegeln in ,Seaspiracy‘ ist völlig übertrieben.“ Wie viele Umweltorganisationen sieht aber auch Karlowski das MSC-Siegel kritisch: „Mit dem MSC-Siegel hat man ungefähr eine 50-prozentige Chance, ein Produkt aus nachhaltigem Fischfang zu bekommen.“ Problematisch sei, dass der MSC Fischereien vorauseilend zertifiziere – bevor alle Kriterien erfüllt sind. Ein weiterer Vorwurf der Filmemacher gegenüber allen Siegeln ist, dass dafür viel zu wenige Kontrolleure auf den Schiffen beim Fang dabei sind. Aber auch an Land lässt sich aufdecken, wenn auf unerlaubte Weise gefischt wurde: etwa durch Spuren an den Fischen, die verbotene Treibnetze verraten. Und in Zukunft sollen vermehrt Videokameras an Bord garantieren, dass Fischereien alle Vorgaben einhalten.