Wirtschaftsminister Havlíček : Tschechen kritisieren Green Deal der EU

Beschweren will sich Karel Havlíček über Deutschland nicht. Nicht einmal die Eintrübung der bundesdeutschen Konjunktur bringt Tschechiens Minister für Industrie, Handel und jüngst auch für Verkehr aus der Fassung. Und das, obwohl kein anderes Land auch nur annähernd so wichtig für die Tschechische Republik ist wie der große Nachbar im Westen: 30 Prozent ihres Handels treiben die Tschechen mit den Deutschen, 32 Prozent ihrer Exporte gehen dorthin. Aber dann, am Ende des Gesprächs mit der F.A.Z., äußert Havlíček doch noch eine Kritik.

Die Bundesregierung müsse mit dem „Green Deal“ von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), „ein bisschen härter umgehen“. Zwar gelte es grüne Positionen zu respektieren, sagt der 50 Jahre alte „Superminister“. Doch müsse man „logisch denken“, die Bedürfnisse von Industrie und Infrastruktur berücksichtigen. „Denn die deutschen Superergebnisse kommen von der Industrie, und das darf man nicht kaputtmachen.“ Damit die Botschaft ankommt, fügt er hinzu: „Das muss man ganz hart diskutieren.“