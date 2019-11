Mehr erneuerbare Energie : Weltweite Abkehr von der Kohle

Gegenüber 2018 fällt dieses Jahr die Stromproduktion aus Kohlekraftwerken auf der Welt um drei Prozent. Das ist der bislang stärkste Rückgang. Das geht aus einer Analyse für den Informationsdienst Carbonbrief hervor. Die Industrieländer Deutschland und Südkorea verantworten einen wichtigen Teil dieser rückläufigen Entwicklung.

Den größten Beitrag leisten aber die Vereinigten Staaten: Hier schrumpft der Prognose zufolge die Stromgeneration aus Kohleverbrennung um rund 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr – trotz der Bemühungen des Präsidenten Donald Trump, die Kohleindustrie zu stützen. Im übernächsten Jahr könnten erneuerbare Energien in Amerika sogar mehr Strom liefern als die Kohlekraftwerke, zeigen Hochrechnungen des Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Treibhausgase aus Kohlekraftwerken beschleunigen den Klimawandel. Die Vereinten Nationen haben am Dienstag davor gewarnt, dass die CO2-Emissionen seit 2010 um elf Prozent angestiegen sind. Einschließlich anderer Treibhausgase wie Methan und Lachgas belaufen sie sich mittlerweile auf jährlich rund 55 Milliarden Tonnen. Ob der Rückgang der Stromproduktion aus Kohle daran viel ändern kann, ist ungewiss. Dafür müsste sich der Trend unabhängig von der Entwicklung der Weltkonjunktur fortsetzen.

Kohlekraftwerke können nicht mithalten

Tim Buckley, Ko-Autor des Carbonbrief-Reports, sieht eine technische Revolution am Werk. Kohlekraftwerke könnten immer seltener mit den erneuerbaren Energien mithalten. Deren Kosten sänken jährlich um einen zweistelligen Prozentsatz. Der Abschied von der Kohlekraft geschehe schneller, als Fachleute vorhergesagt hätten. Tatsächlich ist der aktuelle Rückgang auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Neben dem gedämpften globalen Wachstum haben Klimapolitik in Industrieländern, billigere Stromproduktion aus Erneuerbarer Energie und das große Angebot an günstigem Erdgas die Kohlekraft verdrängt.

In China, dem größten Treibhausgas-Emittenten, hat die Stromgewinnung aus Kohle in diesem Jahr mit plus drei Prozent halb so stark zugelegt wie 2018. Die Wirtschaft wächst dort nicht mehr so schnell. Zudem haben dort Kernkraftwerke, Windräder und Wasserkraftwerke mehr Strom geliefert. Die Auslastung der chinesischen Kohlekraftwerke ist dem Bericht zufolge unter 50 Prozent gesunken. Das hält das Land aber bisher nicht davon ab, etwa alle zwei Wochen ein neues Kohlekraftwerk ans Netz zu bringen.

Nachfrage nach Wind- und Solarenergie wächst

In Amerika verdrängen vor allem Gaskraftwerke die Kohle. Der Fracking-Boom hat Erdgas verbilligt. In diesem Jahr haben Betreiber allein 57 Kohle-Kraftwerksblöcke geschlossen. Das entspricht knapp sechs Prozent der Kapazität. Damit setzt sich die Entwicklung des Vorjahres fort. Auch die Nachfrage nach Wind- und Solarenergie wächst. Im Bundesstaat Texas, Hochburg der fossilen Energie, hat die Stromgewinnung aus Erneuerbaren in den ersten zehn Monaten des Jahres schon die Kohleverstromung überflügelt.

Einschneidend ist die Entwicklung in der Europäischen Union und vor allem in Deutschland. Die EU produziert der Prognose zufolge dieses Jahr rund ein Viertel weniger Strom aus Kohlekraft als im Vorjahr. In absoluten Werten ist Deutschland der Vorreiter mit minus 22 Prozent. EU-weit haben Wind und Sonne die Hälfte der Lücke gedeckt, Erdgas lieferte den Rest. Ein wichtiger Faktor ist das Handelssystem für Emissionszertifikate. Deren Preise haben sich deutlich erhöht und damit Kohle im Vergleich zu Erneuerbaren und Erdgas relativ verteuert. Deutschland will sich nach bisherigen Plänen bis 2038 komplett von der Kohle verabschieden.