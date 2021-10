Teure Energie : Deutsche Stromkunden zahlen drauf

Aktualisiert am

Vor der entfernten Kulisse Frankfurts sind Kollektoren für Solarenergie auf dem Dach einer Cargo-Halle am Flughafen installiert, die 1,6 Megawatt Strom liefern und rund 470 Haushalte damit versorgen könnten. Bild: dpa

Nach dem Abschwung durch die Corona-Pandemie kehrt das wirtschaftliche Leben an vielen Orten fulminant zurück. Das ist die eine Seite der überall auf der Welt steigenden Energiekosten, die der Aufschwung antreibt. Allerdings sind nicht genügend Marktteilnehmer auf diesen Energiehunger vorbereitet. In Kombination mit dem bevorstehenden Winter und Erdgaslagern, die leerer sind als üblich, wird das auf der anderen Seite zur Gefahr auch in Deutschland.

Wie stark die Preise in den vergangenen Wochen gestiegen sind, besorgt auch den Magdeburger Ökonomen Joachim Weimann. „Energie wird zu einem seltenen Gut“, sagte er der F.A.Z. Angesichts niedriger Vorräte und des Nachfrageanstiegs erwartet Weimann noch höhere Preise, sofern die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) nicht wesentlich mehr Öl fördern wird. Diese Entwicklung belaste die Konjunktur und sei nichts, was man sich wünsche.