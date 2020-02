Kosteneffiziente Klimapolitik : „Der größte Hoffnungsträger der Menschheit“

Interstate 5 in Kalifornien: In keinem anderen Emissionshandelssystem wird eine so hohe Abdeckung erreicht wie in dem amerikanischen Westküstenstaat. 85 Prozent des dortigen CO2-Ausstoßes wird vom System erfasst. Bild: AFP

Deutschland will viel tun gegen die Erderwärmung, verschwendet dabei aber Unmengen an Ressourcen – sagt ein profilierter Umweltökonom. Wirksamer Klimaschutz wäre gar nicht so teuer.