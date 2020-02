Australiens Indigene : Die Mär von den Kohle-feindlichen Aborigines

Die Gleichung ist einfach und sie klingt gut: Die Ureinwohner Australiens wehren sich gegen den Bergbau, weil die Konzerne ihr Land stehlen. Immer wieder kommt es zu Konflikten mit Minengesellschaften. Dabei bemühen sich alle Bodenschatzunternehmen des Landes, insbesondere die Erzriesen BHP und Fortescue, die Aborigines einzubinden. „Schon aus Eigeninteresse tragen wir Sorge dafür, den Menschen in den traditionellen Siedlungen um unsere Minen Arbeits- und Ausbildungsplätze anzubieten. Denn gegen ihren Widerstand lässt sich heute kein Bergbau mehr durchsetzen“, sagt der Manager einer Erzmine von BHP in der westaustralischen Pilbara, einem der wichtigsten Bodenschatzgebiete der Welt.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Nun schlagen die Wellen wieder hoch, diesmal an der Ostküste. Denn dort arbeitet der indische Adani-Konzern an einer der größten Kohleminen der Erde. Siemens liefert für deren Eisenbahnanbindung an eine existierende Bahnstrecke zum Hafen hinter dem Barrier Reef die Signaltechnik. Insbesondere die Klimaschützer von Fridays for Future (FFF) halten Siemens vor, die Rechte der Aborigines zu verletzen. Auf der Siemens-Hauptversammlung am Mittwoch trat Varsha Yajman von der australischen „School Strike for Climate“-Organisation auf – dem Pendant zu FFF. In einer emotionalen Rede sagte sie, es sei eine Schande, dass Siemens den Bahntechnik-Vertrag für die Adani-Kohlemine unterzeichnet habe, während ihr Land brenne. FFF vermittelt den Eindruck, die Ureinwohner seien alle gegen den Kohleabbau.