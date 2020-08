Protest gegen Kupferbergwerk : Stunk am Fjord

Für die Manager der Hamburger Kupferhütte Aurubis ist die Sache klar: Das neue Bergwerk am Polarkreis ist ein grünes Vorzeigeprojekt. Das Kupfer, das im Zeichen der Energiewende – weg von der Kohle und hin zu Wind-, Wasser- und Sonnenstrom – künftig für Batterien und Kabel gebraucht wird, kann aus der Mine am Repparfjord, nicht weit von der nordnorwegischen Hafenstadt Hammerfest gelegen, direkt auf Frachtschiffe verladen werden. Für das Klima ist das die beste Art des Transports. Und im Bergwerk selbst wird sauberer Strom aus Wasserkraft die schweren Maschinen antreiben. Für zehn Jahre haben sich die Hamburger in der vergangenen Woche die gesamte Fördermenge aus der Mine gesichert. Zur Vertragsunterzeichnung ist eigens einer der Prokuristen des Konzerns, der zuletzt rund 12 Milliarden Euro im Jahr umgesetzt und jüngst ein Rekordquartal gemeldet hat, zweitausend Kilometer nordwärts an den Fjord gereist.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Auch für Nils Utsi ist die Sache klar – aber ganz anders als für die Manager aus Deutschland, die ihre Firma wegen ihrer vergleichsweise geringen CO2-Emissionen als „weltweit sauberste“ Adresse der Branche preisen. Utsi ist der Vorsitzende der Rentierhalter am Repparfjord, allesamt Angehörige der samischen Urbevölkerung in Nordeuropa. Deren Tiere ziehen, solange Nils Utsi sich erinnern kann, im Frühling zu Tausenden zum Kalben auf einen Höhenzug am Fjord. Die Idee, hier Kupfer abzubauen, hält er deshalb für einen Umweltfrevel. Und für eine wirtschaftliche Existenzbedrohung. „Das Bergwerk steht im Kreißsaal unserer Tiere“, sagt Utsi. „Sollte es wirklich in Betrieb genommen werden, verlieren wir unsere Herden.“