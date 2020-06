RWE-Chef Rolf Schmitz : „Windkraft an Land ist praktisch tot“

Herr Schmitz, die EU-Kommission plant ein Corona-Paket von 750 Milliarden Euro. Wie beurteilen Sie diese schwindelerregenden Dimensionen?

Ich halte die Größenordnungen in dieser Ausnahmesituation für gerechtfertigt. Die EU muss jetzt politisch und wirtschaftlich zusammenstehen. Ohne diesen Zusammenhalt in Europa wäre unser Wohlstand noch in weitaus größerem Maße gefährdet. Wir müssen alles daran setzen, damit wir nicht in eine Depression rutschen, die Europa ins Chaos stürzen würde. Die Rettungsschirme wirken zudem Ausstiegsgedanken in Europa entgegen, und das ist gut und richtig.