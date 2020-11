Bewusst einkaufen : Regional – und gut?

Kaufen, was auf dem Feld gleich nebenan gewachsen ist: Wer einen Hofladen um die Ecke hat, kann hier einfach zugreifen. Für die zahlreichen anderen Verbraucher, gerade in der Stadt, gestaltet sich das komplizierter. Doch der Handel hat den Trend zur Regionalität längst erkannt. Die Rewe-Gruppe etwa will schon seit acht Jahren mit regionalen Produkten bei den Kunden punkten. Mehr als 20.000 Artikel von „lokalen und regionalen Herstellern“ seien derzeit in Deutschland im Angebot und die Auswahl werde kontinuierlich erweitert, heißt es auf Anfrage.

Die wachsende Bedeutung des Themas kommt für Verena Hüttl-Maack nicht überraschend: „Wir haben zunächst eine globalisierte Wirtschaft etabliert und sehen nun zunehmend deren Nachteile für Klima und Natur“, erklärt die Professorin für Marketing und Konsumverhalten an der Universität Hohenheim. „Da ist die Rückbesinnung auf Regionales eine logische Folge dieser Entwicklung.“

Laut dem aktuellen Ernährungsreport des Bundeslandwirtschaftsministeriums legen 83 Prozent der Deutschen Wert darauf, dass ihre Lebensmittel aus der Region stammen. In den 1990er Jahren sei das noch anders gewesen, erinnert sich Ilonka Sindel. Regional habe unmodern gewirkt, und die ersten lokalen Vermarktungsinitiativen seien eher belächelt worden. „Heute gibt es um die 300, die in ihren Regionen Produkte anbieten“, sagt Sindel, die als Geschäftsführerin des Bundesverbands der Regionalbewegung fungiert.

Der Begriff „regional“ ist nicht geschützt

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die weitverzweigten Lieferketten spielen Sindel und Co. in die Karten. Mittlerweile wird sogar über die Rückverlagerung von Produktionskapazitäten im Pharma-Bereich diskutiert. Der Fokus der Regionalbewegung liegt auf Lebensmitteln, die Rewe-Gruppe beobachtet die stärkste Nachfrage bei unverarbeiteten Produkten wie Obst und Gemüse. Doch auch Holzwaren, Textilien und sogar Steine werden teilweise bewusst als regional vermarktet. Was sich letztlich hinter dem Begriff „regional“ verbirgt, kann freilich von Fall zu Fall völlig unterschiedlich aussehen.

„Die Bezeichnung ist nicht geschützt, mit regional kann grundsätzlich jeder werben, was viele natürlich auch gerne machen“, sagt Verena Hüttl-Maack. Schon bei der Frage, welche Entfernung vom Wohnort der Verbraucher noch als regional gelten kann, wird es kompliziert. Die Forscherin arbeitet im Rahmen des „Smart Chain“-Projekts (deutsch: intelligente Ketten) mit Fachleuten aus verschiedenen Wissenschafts- und Wirtschaftsbereichen an kurzen Lieferketten im Lebensmittelbereich. „In Spanien hat ein Befragter „regional“ auf eine Distanz von 150 Kilometern bezogen, während ein Ungar beispielsweise nur 40 Kilometer im Sinn hatte“, berichtet Hüttl-Maack.

Einer Studie der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) aus dem Jahr 2013 zufolge umfasst für 37 Prozent der Verbraucher hierzulande regional den nicht näher definierten Großraum der eigenen Stadt. 50 Prozent gaben an, mit „Regionalität“ das Bundesland, in dem sie oder er leben, zu verbinden, während 8 Prozent der Befragten sogar ganz Deutschland als Herkunftsort für Lebensmittel als regional verstanden.

Für die Vermarktung ist all das natürlich zunächst einmal zweitrangig – zum Unmut von Ilonka Sindel: „Es ist oft schwer nachzuvollziehen, wo und zu welchem Grad regional entlang der Wertschöpfungskette drinsteckt und wo es bloß ein schönes Marketing-Instrument ist“, beklagt die Geschäftsführerin des Verbandes der Regionalbewegung. Die zugehörigen Initiativen gibt es vor allem im Süden und Südwesten Deutschlands. Kleine Betriebe vor Ort schließen sich in ihnen zusammen, um regional begrenzt ihre Produkte mit einheitlicher Aufmachung anzubieten. Einige arbeiten stellenweise mit Rewe- oder Edeka-Märkten zusammen – dem „qualitätsorientierten Lebensmitteleinzelhandel“, wie Sindel es formuliert.