Kunststoff-Kreislauf : Der große Plastik-Irrsinn

Der Staat erzieht uns zum Recycling – dabei behindert er die Wiederverwendung von Kunststoff mit rigiden Vorschriften. Schon jetzt weiß in Deutschland keiner so recht etwas mit dem vielen Plastikmüll anzufangen, der hier eingesammelt wird.

Die Tube ist eine kleine Sensation. Angeblich sogar eine Weltneuheit. Und sie kommt vom Grünen Punkt, genauer gesagt: von der Firma dahinter, dem Dualen System Deutschland (DSD). Gemeinsam mit dem japanischen Chemie- und Kosmetik-Konzern Kao und dem deutschen Verpackungsunternehmen Linhardt ist es dem DSD gelungen, eine Tube für Haarpflegeprodukte aus recycelten Verpackungen zu entwickeln, wie sie sich gemeinhin in der gelben Tonne finden. Zu fast 100 Prozent stammt diese Tube aus dem Verpackungsmüll der Endverbraucher, der zu sogenanntem Sekundärkunststoff verarbeitet wird.

Inge Kloepfer Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Wer sich jetzt wundert, was an so einer Tube besonders neu sein soll, der hat das deutsche Kreislaufsystem für Verpackungsplastik nicht durchschaut. Der Kreislauf, von dem immer wieder die Rede ist, soll aus alten Verpackungen neue machen. Dafür bezahlen die Verbraucher seit Jahren viel Geld. Aber geschlossen ist der Kreis keineswegs, zumindest nicht bei den Plastikverpackungen, die die Verbraucher in die gelbe Tonne werfen.

Von Plastik-Kreislauf kann keine Rede sein

Es wird nämlich nur ein ganz geringer Teil der eingesammelten Plastikverpackungen tatsächlich zu Sekundärkunststoff verarbeitet. Die meisten Verpackungen, in denen Konsumgüterkonzerne wie Nestlé, Unilever oder Procter & Gamble ihre Produkte anbieten, sind nicht aus wiederverwertetem, sondern aus neuem Kunststoff. Und der wird immer mehr, allen Beteuerungen zum Trotz. Von Kreislauf kann also keine Rede sein.

„Es gibt verschiedene Stoffströme in Deutschland, die als Kreislauf sehr gut funktionieren: Glas, Papier und Schrott“, erläutert Peter Kurth, der geschäftsführende Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE). Für diese Stoffe erreiche das System enorm hohe Wiederverwertungsquoten. Vergleichsweise erfolgreich sei auch das Recycling von Bauabfällen. Bei Kunststoffen hingegen sieht es laut Kurth anders aus.

Sechs Millionen Tonnen Kunststoff würden jährlich getrennt gesammelt. Zwei Millionen davon seien Verpackungen der Verbraucher. Und davon mussten bisher gerade einmal 36 Prozent wiederverwertet werden. In diesem Jahr sind es nach den neuen Quoten der Bundesumweltministerin 58,5 Prozent, bis 2020 steigt der Anteil auf 63 Prozent. Auf der Entsorgerseite könne das sogar zu schaffen sein, sagt Kurth. „Wir haben eine gut funktionierende Entsorgungssituation.“ Das Problem liege woanders. „Die Kreislaufführung gelingt nicht.“

Anders gesagt: Mit dem vielen Plastikmüll, der in Deutschland eingesammelt wird, weiß schon jetzt keiner so recht etwas anzufangen. Und die Lage wird noch kniffliger. Dafür sorgen die erhöhten Recycling-Quoten, die zu deutlich mehr Plastik aus recycelten Packungen führen werden. Doch am Markt gibt es längst nicht genug Nachfrage nach diesen kleinen bunten Plastikkrümeln, im Fachjargon als Rezyklat bezeichnet.

„Die gesamte Branche hat derzeit ein Absatzproblem“, sagt Markus Müller-Drexel, der Chef von Interseroh, einem Unternehmen der Berliner Alba-Gruppe, das unter anderem Rezyklat herstellt. „Man müsste weitere Vorgaben für den Einsatz der Rezyklate in Kunststoffprodukten definieren“, fordert Müller-Drexel. Bisher gibt es nur für die Nutzung in Lebensmittelverpackungen einen solchen Standard. „Aber all das Material, das wir aus der gelben Tonne gewinnen, darf nach diesem Standard zur Verpackung von Lebensmitteln nicht verwendet werden.“

Einzige Ausnahme sind die PET-Flaschen, die wieder zu Flaschen werden dürfen. Hier hat sich die EU sogar getraut, eine Quote von 25 Prozent Rezyklat-Anteil je Flasche bis zum Jahr 2025 festzulegen – allerdings nur, solange es um Material aus dem Pfandflaschen-System geht. PET-Flaschen, die in der gelben Tonne landen, sind wiederverwertet maximal für Putzmittelverpackungen gut genug.