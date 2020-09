Lebensmittelverschwendung : Brot für die Tonne

12 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Müll. Die Politik kämpft mit Freiwilligkeit und Aufklärung gegen die Verschwendung an. Doch zu einem wirklichen Wandel braucht es mehr.

Man muss ja nicht gleich so weit gehen wie die Chinesen: Um Lebensmittelabfälle zu reduzieren, bat ein Restaurant in der Stadt Changsha seine Gäste unlängst auf die Waage und sprach anschließend auf der Grundlage ihres Körpergewichts Empfehlungen für die Essensbestellung aus. In den sozialen Netzwerken kam die Aktion nicht gut an, dabei war das Restaurant offenbar nur übereifrig gewesen, wie es eine Regierungsoffensive gegen die Verschwendung von Lebensmitteln umsetzte. „Schockierend und verwerflich“ sei diese, zitierte das Staatsfernsehen den Präsidenten Xi Jinping Mitte August und verkündete eine großangelegte Kampagne der Kommunistischen Partei gegen das Problem.

Zwar müssen sich Restaurantbesucher noch immer nicht wiegen lassen, doch gilt in einigen Provinzen ab sofort die etwas absurde Regel, dass sie höchstens so viele Gerichte bestellen dürfen, wie Personen am Tisch sitzen – abzüglich einem.

In Deutschland ist man freilich weit entfernt davon, der Bevölkerung den Speiseplan zu diktieren. Doch auch hierzulande werfen Menschen Berge von Lebensmitteln weg. Das Landwirtschaftsministerium und die Welthungerhilfe schätzen, dass jedes Jahr 12 Millionen Tonnen im Wert von etwa 25 Milliarden Euro im Müll landen, international sollen es 1,3 Milliarden Tonnen sein. Jüngst rief das Karlsruher Urteil zur Strafbarkeit von „Containern“ das Thema wieder in Erinnerung: Wer Lebensmittel aus dem Mülleimer eines Supermarkts fischt, kann in Deutschland strafrechtlich verfolgt werden.

Der Verbraucher ist der wahre Übeltäter

Wenn wieder einmal eine junge Umweltaktivistin in die Tonne gestiegen ist und in der Folge vor Gericht steht, ist das indes nur ein Randphänomen. Die eigentliche Diskussion ist eine andere: Warum landet überhaupt so viel Essbares im Müll? Aus dem grünen Lager wünschen sich nicht wenige ein Gesetz wie in Frankreich, wo es Supermärkten seit kurzem untersagt ist, Lebensmittel wegzuwerfen. Die Unternehmen müssen sie an Tafeln und andere soziale Einrichtungen spenden. Was zunächst nach einer sinnvollen Maßnahme klingt, würde das Problem jedoch nicht lösen: Dem aktuellen Ernährungsreport des Landwirtschaftsministeriums zufolge ist der Handel nur für lediglich 4 Prozent der Lebensmittelabfälle verantwortlich. Rewe verkauft nach eigenen Angaben 99 Prozent seiner Ware.

Auch der Wissenschaftler Thomas Schmidt vom Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut in Braunschweig hält von derlei Regeln nichts. Er forscht zum Thema Lebensmittelverschwendung. „Wir haben in Deutschland schon ein gut funktionierendes Tafel-System. Der Einzelhandel kann vielleicht noch 1 bis 2 Prozent rausholen“, sagt Schmidt – zumindest was direkt messbare Abfälle angeht. Indirekt, also an der Schnittstelle zu Erzeugern und zu Verbrauchern, ist der Handlungsspielraum größer. So schlägt Schmidts Forschergruppe vor, Anreize zum Kauf von Großpackungen und Mengenrabatte zu vermeiden und optische Vorgaben an die Erzeuger etwa von Obst und Gemüse zu lockern – denn Ware mit Schönheitsfehlern anzubieten ist, anders als oft postuliert, in der EU nicht grundsätzlich verboten.

Doch der wahre Übeltäter ist ein anderer: „An den Verbraucher, an den müssen wir ran“, sagt Schmidt. Mehr als die Hälfte des in Deutschland weggeworfenen Obstes, Gemüses, Brots und anderer Lebensmittel gehen auf das Konto der Konsumenten. Je Kopf und Jahr sind das rund 85 Kilo Lebensmittel und Getränke, die ihren Zweck – gegessen oder getrunken zu werden – nicht erfüllen. Für sie wurden Ressourcen wie Wasser, Land und Energie verbraucht und tonnenweise Klimagase in die Atmosphäre ausgestoßen. Hinzu kommen Abfälle aus dem Außer-Haus-Verzehr. „Der Verschwendung in den privaten Haushalten kann man aber nicht mit Sanktionen und Gesetzen beikommen“, sagt Schmidt. Das gebe es auch nicht in anderen Ländern – außer in China.

Opposition kritisiert fehlendes Engagement der Regierung

Wenn die Verschwendung also weder auf Verbraucher- noch auf Handelsebene durch den Gesetzgeber reduziert werden kann, bleibt nur Freiwilligkeit. Und genau so will die Bundesregierung ihr Ziel erreichen, die Lebensmittelabfälle bis zum Jahr 2030 zu halbieren. Auch das Thünen-Institut hält 7 der 12 Millionen Tonnen theoretisch für vermeidbar. Die Regierung setzt auf Kampagnenarbeit und Dialog – und sieht sich auf einem guten Weg: Auf Anfrage schreibt das Ernährungsministerium, die Aktion „Zu gut für die Tonne“, die es seit dem Jahr 2012 gibt, habe dazu geführt, dass sich viel mehr Menschen auf ihre Sinne verließen, Lebensmittel also nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums auf ihre Genießbarkeit überprüften, anstatt sie direkt wegzuwerfen.