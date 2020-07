Photovoltaik in Deutschland : Auferstanden aus Ruinen

Nach Jahren der Krise fasst die Solarbranche in Deutschland wieder Mut. Ein Energieberater erklärt, was es von A bis Z alles zu beachten gilt – und nicht nur in Dresden leben alte Träume fort.

Das Geschäft mit der Sonnenenergie boomt. Mit 138 Gigawatt lag die Kapazität der global produzierten Module 2019 satte 30 Prozent über dem Vorjahreswert, wie die Ökonomen des Londoner Markit-Instituts kürzlich errechnet haben. Hauptabnehmer der zum weit überwiegenden Teil in China gefertigten Teile ist das Land in Fernost selbst, aber auch in Deutschland gibt es nach der 2013 einsetzenden Ausbauflaute seit zwei Jahren wieder leichte Zuwächse. Solarmodule im Umfang von 3,9 Gigawatt schraubten sich Hausbesitzer im vergangenen Jahr auf die Dächer. Mit rund 50 Gigawatt übertrifft ihre installierte Leistung jene der deutschen Kohlekraftwerke mittlerweile deutlich, wenngleich die Anlagen nur wenige Wochen im Jahr und noch seltener als Windräder unter Volllast laufen.

Niklas Záboji Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Durch die gesunkenen Herstellungskosten und das gewachsene Klimabewusstsein sieht sich die Solarbranche im Aufwind. Installateure und Hersteller berichten von einem anziehenden Interesse. In Bremen, Hamburg und Baden-Württemberg ist die Installation auf den Dächern neuer Wohngebäude künftig verpflichtend, doch in Ostdeutschland wuchs die Nachfrage im vergangenen Jahr am stärksten, wie das Online-Verbraucherportal Aroundhome nach Auswertung von mehr als 100.000 Suchanfragen der F.A.Z. berichtet. Spitzenreiter war demnach Sachsen. Aroundhome erklärt sich das unter anderem mit Nachholeffekten angesichts der Tatsache, dass sich im Osten bislang nur 165.000 Solaranlagen finden. Zum Vergleich: In ganz Deutschland sind es 1,8 Millionen und allein in Bayern mehr als 500.000. Das Interesse an Mietmodellen bleibt laut der Suchanfragen-Auswertung indes schwach; wer sich für die Photovoltaik entscheidet, kauft.