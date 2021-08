Pazifikinseln im Klimawandel : „Wir sind der Gnade der internationalen Gemeinschaft ausgeliefert“

Aktualisiert am

Auf den pazifischen Inseln sind die verheerenden Folgen der Erderwärmung schon längst zu spüren. Sie bringen die Staaten in existenzielle Not. Trotzdem weigert sich der Nachbar Australien, seine Klimaziele zu verschärfen.

Kinder spielen auf einem vom Meerwasser überflutetem Platz in Funafuti, der Hauptstadt von Tuvalu. Bild: dpa

Die Klimakrise treibt die pazifischen Inseln an den Rand der Verzweiflung. Der Anstieg des Meeresspiegels und die bald jährlich drohenden Sturmfluten drohten zum „Verlust von Millionen von Menschenleben, Häusern und Lebensgrundlagen im Pazifik und weltweit“ zu führen, warnte Henry Puna, der Generalsekretär des Forums der Pazifikinseln (PIF) am Dienstag: „Regierungen, Großunternehmen und die größten Emittenten der Welt können nicht länger die Stimmen derjenigen ignorieren, die bereits unter dieser sich entwickelnden existenziellen Krise leiden. Sie können nicht länger die Rhetorik dem Handeln vorziehen. Es gibt einfach keine Entschuldigungen mehr.“

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Zu den Folgen der Klimakatastrophe, die der Weltklimarat IPCC der Vereinten Nationen (UN) am Montag geschildert hatte, treten die Corona-Krise und die Wirtschaftskrise aufgrund des Mangels an Touristen. „Manche von uns denken, dies ist das Ende aller Zeiten“, sagte Dame Meg Taylor, die frühere Generalsekretärin des PIF. Ohne Australien misst das Territorialgebiet der Inselstaaten mehr als 30 Millionen Quadratkilometer, eine Fläche größer als Russland und China zusammengenommen. Doch leben hier nur zehn Millionen Menschen. Durch ihr Seegebiet verlaufen wichtige Handelsrouten, auch haben sie wichtige Fischgründe und viele Bodenschätze.

Siedlungen für Klimaflüchtlinge

Die Klimaproblematik hat für die Inseln enorme Auswirkungen. „Es gibt keinen Zweifel daran, dass der Anstieg des Meeresspiegels weiterhin den Kern unserer Existenz, unserer Staaten, unserer Souveränität, unserer Menschen und unserer Identität bedroht“, sagte Kausea Natano, der Ministerpräsident von Tuvalu.

Auf den höher gelegenen Teilen Fidschis werden bereits Siedlungen für Klimaflüchtlinge gebaut. Tuvalu hat eine Initiative mit den UN begründet, um die Einwohnerschaft bedrohter Inseln zu verlagern – nur weiß niemand, wohin. Viele Fischer können entlang der Küsten nicht mehr leben, weil Springfluten drohen. Riffe sterben, der Fischbestand minimiert sich, Felder versalzen. „Die Auswirkungen des Klimawandels werden durch Emissionen aus Ländern verursacht, die viele tausend Kilometer entfernt sind. Wir sind der Gnade der internationalen Gemeinschaft ausgeliefert“, sagt der frühere Ministerpräsident von Tuvalu, Apisai Ielemia.

Die Folgen reichen tief ins Juristische: Weil Seegrenzen von Vermessungspunkten an Land festgelegt werden, könnten sie sich durch ein „Zurückweichen“ der Strände verschieben. Bei ihrem 50. Gipfel am vergangenen Freitag konzentrierten sich die Staats- und Regierungschefs des PIF denn auch darauf, die heutigen Grenzen ihres jeweiligen Seegebietes festzuklopfen. Sie verabschiedeten eine „Erklärung zum Erhalt der maritimen Zonen angesichts des mit dem Klimawandel verbundenen Anstiegs des Meeresspiegels“. Sie wird auf der Klimakonferenz COP26 im November vorgelegt werden.

Australiens Premier frühstückte während des Gipfels

Angesichts der drohenden Risiken und Begehrlichkeiten von allen Seiten versuchen sich die untereinander zerstrittenen Regierungschefs zu behaupten. „Wir dürfen nicht zulassen, dass andere, die über wirtschaftlichen, finanziellen und militärischen Einfluss verfügen, uns dazu bringen, uns ihren Interessen bei der Agenda des Ozeans unterzuordnen“, sagte James Marape, Premierminister von Papua-Neuguinea, ohne Pekings Vordringen im Westpazifik zu nennen. Mit Joe Biden sandte erstmals seit einem halben Jahrhundert auch ein amerikanischer Präsident einen Gruß an den PIF-Gipfel.

Puna hatte die Aufforderung zum Kampf gegen die Klimakrise mit den Worten beschlossen: „Wir wissen, was getan werden muss, wie es vor sich gehen muss und wer nun handeln muss.“ Das richtet sich insbesondere gegen den Nachbarn Australien, der für seine Klimapolitik weltweit gescholten wird. Als Ministerpräsident Scott Morrison dann noch während der Eröffnungsansprache des Ministerpräsidenten von Tuvalu auf dem Gipfel vor laufender Zoom-Kamera sein Frühstück einnahm, förderte das den Eindruck, Australien kümmere sich nicht um seine Nachbarn.

Mehr zum Thema 1/

Zwar haben die Australier Millionen von Impfdosen und eine Rekordsumme von fast 1,5 Milliarden australischer Dollar (937,3 Millionen Euro) Entwicklungshilfe bereitgestellt. Von ihrer Klimapolitik aber zeigen sich die Pazifikinseln verärgert. Morrison wiederholte am Dienstag nur, Australien werde die Emissionen „so schnell als möglich“ abbauen. „Wir wollen das nicht dadurch erreichen, dass wir den Australiern die Lebensgrundlage entziehen und die Lebenshaltungskosten in den Vorstädten immer weiter erhöhen.“ Der „australische Weg“ liege in „Technik statt Besteuerung“.

Dabei werde Australien, das Land der fossilen Brennstoffe, noch mehr unter extremem Wetter, Bränden und Fluten leiden, sagen die Wissenschaftler voraus. Die Regierung hat zugesagt, bis 2030 die Emissionen um 26 bis 28 Prozent unter den Stand von 2005 zu drücken. Morrison weigerte sich nach wie vor, sich zur Klimaneutralität bis zum Jahre 2050 zu verpflichten.