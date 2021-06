Nachhaltigkeitsökonom Dasgupta : „Wir müssen für die Leistungen der Natur bezahlen“

Aktualisiert am

In der Ostsee müssen Fischer mit festen Fangquoten auskommen. Der Ökonom Partha Dasgupta will für alle Ökodienstleistungen Preise einführen. Bild: dpa

Sir Partha Dasgupta, inwieweit können wir Regenwälder als ökonomische Güter betrachten?

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft".



Das ist relativ einfach: Mutter Erde bietet uns einen umfassenden Strom von Gütern und Dienstleistungen an. Wir sind ein Teil davon. Tropische Regenwälder stellen einen größeren Umfang an solchen Leistungen bereit, davon ist die wichtigste diejenige als Schadstoffsenke für den Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen. Das ist ein Kapitalstock.

Es gibt aber Konflikte. Brasilien und Indonesien, die große Regenwaldflächen besitzen, wollen ihre Wirtschaft mithilfe der Landwirtschaft entwickeln und dafür Regenwald opfern. Warum sollten sie das nicht tun?