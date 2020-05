Schwerindustrie im Ural : Der mühsame Kampf um saubere Luft

Abends, wenn der Himmel bedeckt ist und kein Wind weht, wird die Luft in Tscheljabinsk dick und schwer. Es riecht süßlich und scharf, das Einatmen fühlt sich ungesund an: „Ausstöße“ sagen die Leute dazu knapp. Gemeint sind die Emissionen der Metallbetriebe, die schon seit Sowjetzeiten am Stadtrand liegen und den angrenzenden Wohnvierteln ihre Namen gaben: Metallurgisches Viertel oder Traktorenfabrik-Viertel.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. F.A.Z.

Tscheljabinsk, eine Millionenstadt im Süden des Uralgebirges, ist in Russland aus zwei Gründen bekannt: als Zentrum der Schwerindustrie und als einer der Orte mit der schlechtesten Luft im Land. Die Gärtnerin Irina Poletawkina, eine 46 Jahre alte, zupackende und herzliche Frau, liebt ihre Heimatstadt trotzdem. Aber es fällt ihr immer schwerer. Warum das so ist, will sie auf einer Autofahrt durch die Stadt zeigen. Es ist Ende Februar, und das Coronavirus spielt in Russland noch keine Rolle. Poletawkina steuert ihr altes Auto, das kaum noch beschleunigt, über vielspurige Magistralen, die so breit sind wie die Paradeachsen von Moskau. Sie zeigt auf Bürgersteige, Parkplätze, leere, asphaltierte Flächen: alles Orte, an denen einmal Bäume standen. „Vor dem Opernhaus haben wir früher Pilze im Wald gesammelt“, sagt sie; jetzt liegt da ein kahler Platz, der wohl ein Park sein soll, aber kaum genutzt wird.