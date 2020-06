Endlager in Finnland : Atommüll? Ja, bitte!

Auf der finnischen Insel Olkiluoto gibt es einen gut gepflegten Naturlehrpfad. Er führt durch einen lichten Wald an einer kleinen Bucht an der Ostseeküste. Infotafeln geben Auskunft über den Lebensraum von Fuchs und Elch, Graureiher und Weißwedelhirsch. Am Wasser wachsen Kiefern, Schilf und Birken. Ein nordisches Idyll, wie aus einem Inga-Lindström-Film. Nur die rot gestrichenen Holzhäuser fehlen. Stattdessen stehen auf der anderen Seite der Bucht drei Atomkraftwerke mit rot verkleideten Außenwänden. Zwei davon sind schon seit 40 Jahren in Betrieb und sollen auch noch weitere 20 Jahre Strom liefern. Der dritte Meiler, nagelneu, soll im Herbst ans Netz gehen.

Olkiluoto ist einzigartig auf der Welt. Nicht wegen der Graureiher und Weißwedelhirsche. Auch nicht wegen der Kraftwerke, obwohl in Deutschland der Gedanke an den Neubau eines Reaktors exotisch wirkt – knapp zehn Jahre nach dem Ausstiegsbeschluss der Bundesregierung. Der Reaktorneubau auf der Insel ist teurer geworden und hat länger gedauert als geplant, aber das ist eine andere Geschichte. Die eigentliche Sensation von Olkiluoto ist die Baustelle, vier Kilometer weiter östlich liegt. Dort entsteht Finnlands künftiges Atommüll-Endlager. In vier Jahren sollen die ersten gebrauchten Brennstäbe eingelagert werden, für immer und ewig. Dann wird Finnland, abgesehen von ein paar geheimnisumwitterten Anlagen auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion, das erste Atommüll-Endlager der Welt haben.