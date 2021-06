Neuer Klimaschutz-Entwurf : 40.000 Euro mehr für ein Einfamilienhaus

Die Regierung will Solaranlagen auf Hausdächern verpflichtend machen und die Dämmvorschriften weiter verschärfen. Auch in anderen Bereichen zeigt sich, was Klimaschutz im Alltag bedeutet – und kostet.

Es sind nur acht Zeilen in einem Dokument mit 30 Seiten, aber sie haben das Zeug zum Aufreger: Auf allen Neubauten sollen nach den Plänen der Bundesregierung Solarmodule künftig Pflicht werden. Auch wer sein Dach umfassend saniert, soll eine Photovoltaikanlage installieren müssen. So steht es im Entwurf für das „Klimaschutz Sofortprogramm 2022“, der aktuell zwischen den Ministerien beraten wird. Er sieht auch vor, dass neue Häuser mehr Energie sparen müssen. Das sogenannte Effizienzhaus 55 würde demnach von 2023 an zum Neubaustandard für alle Gebäude erhoben. Zwei Jahre später soll dann der Standard 40 gelten. Ein Neubau dürfte dann nur noch 40 Prozent der Primärenergie eines Referenzhauses verbrauchen.

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Corona ist nicht mehr das wichtigste Thema der Politik, stattdessen drängt der Klimaschutz wieder an die erste Stelle. Schon 2045 und nicht erst 2050 soll Deutschland klimaneutral werden, so hat es die große Koalition Mitte Mai vereinbart. Doch dieses Ziel lässt sich nicht einfach dadurch erreichen, indem man es in Gesetze schreibt. Die Menschen müssen ihr Verhalten ändern. Erreichen will die Politik das sowohl durch Ordnungsrecht – wie die jetzt diskutierte Solaranlagenpflicht – als auch durch die gezielte Verteuerung von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas. Doch unter den Betroffenen stößt das auf Widerstand.