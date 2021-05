Müllsammler auf offener See : Wie Boyan Slat gegen Plastik im Meer kämpft

Die Geschichte, wie der Niederländer Boyan Slat zur Hoffnung für die Weltmeere wurde, hat er schon oft erzählt. Mit 16 Jahren verbrachte er einen Urlaub in Griechenland. Beim Tauchen sah er fast mehr Plastiktüten als Fische. Er konnte das nicht begreifen und startete eine Initiative.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Etwas mehr als ein Jahrzehnt später ist die Non-Profit-Organisation The Ocean Cleanup in knapp zehn Flüssen und an der größten Plastikmüllstelle im Pazifischen Ozean aktiv. „Die Luftqualität haben wir als Gesellschaft verbessert, aber wie CO2 bleibt Plastik, wenn man aufhört zu verschmutzen“, sagt der junge Unternehmer im Gespräch mit der F.A.Z.

400 Millionen Tonnen Kunststoff würden im Jahr hergestellt, rechnet er vor. Davon würden 80 Millionen Tonnen nicht angemessen entsorgt, und eine Million Tonnen landeten im Meer. Deshalb erdachten sich Slat und seine Mitstreiter ein riesiges Gefährt mit breiten Fangarmen, das an den sensibelsten Stellen im Meer den Müll einsammelt.

Die zweite Version des Sammelgefährts wird leistungsfähiger sein

Ihre erste Version wird seit drei Jahren zwischen San Francisco und Hawaii eingesetzt. In diesem Sommer wird The Ocean Cleanup eine sehr viel leistungsfähigere zweite Version vorstellen. „Das liegt an einer Kombination von Faktoren. Sie wird eine größere Reichweite haben, schneller fahren und eine breitere Fläche abdecken. Zudem können wir besser orten, wo das Plastik sich befindet“, sagt Slat.

Aus Sicht der Umweltorganisation WWF kann das Einsammeln trotzdem nur ein Teil einer umfassenden Strategie sein. „Wir müssen sehr massiv an der Quelle ansetzen: Vermeiden, Einsammeln und Wiederverwenden“, sagt Bernhard Bauske, WWF-Spezialist für Abfallsysteme. In Vietnam und Malaysia etwa unterstützt die Organisation Aktivitäten, um Abfallmanagementsysteme aufzubauen.

Im Mekong-Delta wurde auf dieser Grundlage als Modellprojekt eine getrennte Abfallerfassung für 4500 Haushalte eingeführt. „Für die Menschen dort ist das neu. Sie müssen informiert werden, wir beobachten die Trennqualität und damit auch die Einsatzmöglichkeiten der getrennt gesammelten Abfälle, um diese etwa als Kompost weiterverwerten zu können“, sagt er.

Vermeiden, Einsammeln, Wiederverwenden lautet der Dreiklang des WWF

Die drei Komponenten Vermeiden, Einsammeln und Wiederverwenden tauchen in Bauskes Ausführungen immer wieder auf. Zudem fordert der WWF ein globales Abkommen, das es Staaten verbietet, Plastik ins Meer gelangen zu lassen. Und wie in der Europäischen Union sollte eine erweiterte Produzentenverantwortung für die Hersteller dazu beitragen, dass die Entsorgung besser geregelt wird. Obwohl die Einführung des Grünen Punkts dazu geführt habe, dass deutlich mehr weggeworfenes Material wiederverwertet werde, sei Deutschland kein leuchtendes Vorbild.

In der Produktion von Verpackungsmüll stehe das Land mit an der EU-Spitze. Mit dem Verbot der Einfuhr von ausländischem Müll in China werde dort zwar kein Abfall mehr entsorgt. Doch inzwischen sind Thailand und die Türkei bevorzugte Zielorte. „Eine Verbesserung der Recyclingfähigkeit ist bei Kunststoffen das Gebot der Stunde, um diese Ressource möglichst oft wieder nutzen zu können“, sagt Bauske.

Boyan Slat, der junge niederländische Tüftler, sieht ebenfalls noch Entwicklungspotential. Immer wieder hörte er die Kritik, dass das Plastikmüllproblem eher an den Flussmündungen zu lösen sein werde. Seither hat er einige seiner Wassergefährte mit Sammeleinrichtung in den am stärksten betroffenen Flüssen aufgestellt. „Wir ändern nicht unsere Strategie, sondern wir erweitern sie“, sagt Slat.

Slat orientiert sich an großen Unternehmerpersönlichkeiten

Als Vorbild dienen ihm Unternehmer und Entwickler des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts: Nikola Tesla, Henry Ford, Thomas Alva Edison und Alexander Graham Bell. Unternehmertum sei dazu in der Lage, große Herausforderungen in den Griff zu bekommen. „Manchmal vergessen die Menschen, dass man Dinge lösen kann, statt solche zu bekämpfen, die man nicht mag“, sagt er.

Slat sieht sich nicht in Konkurrenz zu den global agierenden Nichtregierungsorganisationen wie dem WWF. Er beansprucht auch nicht, die Lösung für das gesamte Abfallentsorgungsproblem zu kennen. „Wir haben den günstigsten Weg, wie man Plastik davon abhalten kann, in den Ozean zu gelangen. Wir erkaufen uns damit Zeit“, sagt Slat. Für den kleinen Teil des Entsorgungsnotstands in den Flüssen und auf offener See aber glaubt er das passende Konzept zu haben.

Mehr zum Thema 1/

Die neue Version seines Ocean- Cleanup-Systems sei in der Lage, an einem Tag so viel Plastikmüll einzusammeln, wie das alte System in einem Jahr schaffte. Erweise es sich als schlagkräftig, könne es auch an den anderen vier Hauptsammelstellen auf den Weltmeeren eingesetzt werden. „Bis 2040 wollen wir eine Nettoreduktion von 90 Prozent erreichen“, sagt Slat.