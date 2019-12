Müllabfuhr-Mitarbeiter Pütz : „Die Leute sind nicht umweltbewusster“

Herr Pütz, wie viele Mülleimer leeren Sie am Tag?

Christoph Schäfer Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und Finanzen Online. F.A.Z.



Im Schnitt sind es 210. Manchmal sind es ein paar mehr, manchmal ein paar weniger. Hinzu kommen die „wilden Ablagerungen“, also wenn die Leute ihren Müll neben die Tonne stellen oder einfach irgendwo hinwerfen.

In Frankfurt gibt es 8500 öffentliche Mülleimer. Woher wissen Sie denn, welchen Sie leeren müssen?

Ich habe für jeden Tag einen Plan, welche Papierkörbe ich anfahren muss. Manche müssen täglich geleert werden, andere nur ein Mal in der Woche. Deshalb gibt es für jeden Tag in der Woche eine feste Route. Jeden Montag fahre ich den Montagsplan ab, jeden Dienstag den Dienstagsplan und so weiter.

Wann geht es los?

Ich bin heute um 4:30 Uhr aufgestanden. Wir fangen um 6 Uhr an. Um 10 Uhr mache ich eine halbe Stunde Frühstückspause, danach wird durchgezogen bis 15:30 Uhr, dann ist Feierabend.

Und das Mittagessen?

Das fällt aus, ich habe ja reichlich Frühstück dabei.

Merken Sie bei Ihrer Arbeit etwas von der Klimadebatte? Schmeißen die Leute heute vielleicht weniger neben die Eimer als früher?

Nein. Dass die Leute umweltbewusster sind, davon merke ich überhaupt nichts. Die Leute schmeißen nach wie vor ihr Zeug in der Gegend rum. Wir haben in Frankfurt sogar zehn Prozent mehr wilde Ablagerungen als letztes Jahr.

Was ärgert Sie besonders?

Es gibt immer noch Leute, die stopfen ihre Kippen in die Schlösser der Papierkörbe, dann kann ich die nicht mehr öffnen und den Korb leeren. Um die Kippen besser rauszukratzen, habe ich mir selbst einen Gewindestab zurechtgebogen, damit geht es meist. Aber die Schlösser verschleißen wegen der Zigaretten trotzdem viel schneller.

Wer sind denn die typischen Müllsünder? Sind das eher Akademiker, Arbeiter oder Arbeitslose?

Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. Ich bekomme es ja leider nicht mit, wenn einer seinen Sperrmüll illegal entsorgt, ich sehe nachher nur die Haufen.

Müssen Sie alles mitnehmen, was dort rumliegt?

Nein, Autobatterien zum Beispiel nicht. Wenn da Säure ausläuft, macht die mir ja das Auto kaputt. Da rufe ich dann in der Zentrale an, die schicken ein besonderes Fahrzeug dafür raus. Auch eine tote Katze lasse ich liegen, das ist ein Kadaver. Die kommen in spezielle Säcke und werden in einen Kühlraum gebracht, dann holt sie später der Abdecker.

Fühlen Sie sich wertgeschätzt, wenn Sie durch die Stadt fahren?

Ja, meine Arbeit kommt gut an und ich mache sie gerne. Vor allem die Kinder freuen sich, wenn sie meine orangene Rundum-Leuchte auf dem Fahrzeug sehen. Manchmal werde ich aber auch beleidigt. Einmal sagte ein Mann in einer U-Bahn-Station zu mir: „Eines Tages wirst du meine Scheiße fressen.“

Wie haben Sie reagiert?

Den habe ich stehen lassen. Was soll ich da großartig diskutieren?

Kennen Sie Greta Thunberg?

Ja, das ist diese Umweltaktivistin von 16 Jahren. Wo kommt die nochmal her? Norwegen? Es war auf jeden Fall irgendwo aus Skandinavien...

Sie kommt aus Schweden. Wie finden Sie, was Greta macht?

Ich finde gut, dass sie die Leute aktiviert. Aber dass viele Schüler deshalb Unterricht schwänzen, ist doch negativ. Hoffen wir mal, dass am Ende etwas Positives dabei rumkommt, denn Klima- und Umweltschutz fängt bei jedem selbst an. Wer seinen Müll richtig entsorgt, hat schon was Gutes gemacht.

Was möchten Sie Ihren Mitmenschen noch sagen?

Bitte stopft keine Hausmülltüten in die Papiereimer, die verstopfen alles. Und wenn ich die Tüten rausziehe, reißen sie meist auf und der ganze Müll fällt auf den Boden. Das macht sehr viel Arbeit. Und bitte die Tüten auch nicht neben die Körbe stellen, sondern einfach ordentlich in der Restmülltonne entsorgen.

Mehr zum Thema 1/

Noch was?

Ja, die kostenlosen Zeitungen, diese Werbeblättchen sind auch ein Problem. Die Leute schmeißen sie mit Vorliebe in die öffentlichen Eimer. Das macht die echt schwer, wenn ich sie auskippe. Jeder Haushalt hat doch eine Altpapiertonne, da kann man die Zeitungen doch reinwerfen.

Sehen Sie sich als Arbeiter?

Ja!

Ist die SPD eine Arbeiterpartei?

Ich wünschte, Helmut Schmidt wäre noch da, der hat den Laden gut geführt. Die Leute wählen heute aus Frust die AfD, das bringt vieles durcheinander.

Macht die SPD noch Politik für Sie?

Nein, ich sehe da keinen Sinn mehr. Ich höre immer nur Klima, Klima, Klima, Klima. Und dann hauen die Steuern irgendwo drauf und verteuern alles. Aber wenn mir der Staat fünf Euro mehr aus der Tasche zieht, haben wir deshalb noch nix fürs Klima getan.