F.A.Z. exklusiv : Grüne wollen 25 Euro Pfand auf jedes Smartphone

Die Grünen wollen das Pfand-Prinzip auf möglichst viele Produkte ausweiten. Dafür hat die Partei eigens eine Studie in Auftrag gegeben. Bis 2050 soll Deutschland so müllfrei werden. Von der CDU heißt es: Das sei „der richtige Ansatz“.

Beim Kauf von Getränken in Dosen, Glas- oder Plastikflaschen gehört es seit Jahren dazu: das Pfand von 8, 15 oder 25 Cent, das an der Kasse aufgeschlagen wird. Auch für Autobatterien gilt in Deutschland eine Pfandpflicht. 7,50 Euro sollen dafür sorgen, dass alte Batterien zurück zu den Händlern und in den Recyclingkreislauf kommen.

Die Grünen wollen dieses Prinzip nun auf möglichst viele Produkte ausweiten. Die Partei hat das auf Umweltfragen spezialisierte Wuppertal Institut prüfen lassen, auf welche Produkte ein Pfand erhoben werden sollte und wie. Fazit: auf deutlich mehr, als es aktuell der Fall ist.