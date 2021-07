Schäden durch den Klimawandel : Mörderische Hitze

Am Montag trat in der chinesischen Stadt Zhengzhou der Armeeveteran Wang Jinlei an einen mannshohen Zaun, den die Polizei vor der Me­trostation Shakou-Straße aufgestellt hatte. Unten, in den Waggons der Linie 5, waren sechs Tage zuvor 14 Menschen ertrunken, als in Zhengzhou von vier bis fünf Uhr nachmittags innerhalb von einer Stunde im Schnitt 201 Millimeter Regen fielen. Normalerweise regnet es 640 Millimeter über 12 Monate verteilt. In Zhengzhou wurde die Marke in nicht viel mehr als 24 Stunden erreicht.

Vor der Metrostation hatten Trauernde Hunderte gelbe und weiße Blumensträuße hinterlegt. Also baute der Staat den mannshohen Zaun, auf dass die Öffentlichkeit die Kosten der Erderwärmung nicht sehe, die der größte Kohlenstoff-Emittent der Welt mit vorangetrieben hat. Chinesen glauben, dass sieben Tage nach dem Tod die Seele des Verstorbenen zu den Angehörigen nach Hause zurückkehrt. Sollten sie ihn doch verhaften, sagte Wang Jinlei – und riss am sechsten Tag den Sichtschutz ein.

Der Zaun von Zhengzhou ist zum Symbol geworden in China, das durch die Fluten in der Provinz Henan nach offiziellen Angaben angeblich nur 99 Todesopfer zählt: Am Klimawandel klebt nun ein Preisschild. Seit 1990 haben Fluten nach Schätzung von McKinsey wirtschaftliche Schäden in Höhe von 1 Billion Dollar angehäuft. Von 2008 bis 2018 hat das Wasser jedes Jahr im Schnitt 9 Millionen Hektar an Ackerland zerstört – und statistisch gesehen 760 Menschen umgebracht.

Bis 2050 wird die Zahl der von Fluten betroffenen Chinesen laut der Schätzung um 16 Millionen auf jährlich 83 Millionen steigen. Der wirtschaftliche Schaden wächst von 35 auf 51 Milliarden Dollar im Jahr – die Schäden durch Hitze, die Menschen vom Arbeiten im Freien abhält, Dürren in der Landwirtschaft und andere durch die Erderwärmung beförderte Katastrophen nicht eingerechnet. Am Freitag musste die Regierung in Peking Fragen nach den Preisen für Schweinefleisch beantworten, die bald steigen könnten, nachdem in der Provinz und anderen Orten 15.000 Bauernhöfe in den Fluten untergegangen sind.

18 Prozent weniger Wirtschaft ohne Klimaschutz

Die Weltwirtschaft wird in den kommenden 30 Jahren um 18 Prozent schrumpfen, falls die Staaten das Klima nicht besser schützen und sich die Erde um mehr als 3 Grad gegenüber dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung erwärmt. So hat es der Rückversicherer Swiss Re jüngst ausgerechnet. Selbst wenn alle Länder ihre Versprechen einhalten, die sie vor sechs Jahren beim Pariser Klimagipfel gegeben haben, würde das Bruttoinlandsprodukt demnach immer noch um 4 Prozent sinken.

Die Milliardennation China wäre mit am stärksten betroffen, die zweitgrößte Wirtschaft würde schlimmstenfalls um ein Viertel schrumpfen. Doch jedes Land wird unter dem Klimawandel leiden, so viel ist sicher. Australiens Waldbrände im Winter 2020 waren ein Fanal, ebenso die Dürren, bei denen Millionen von Tieren verdursteten. Im Sommer hagelt es auf dem Kontinent. Das Weltkulturerbe ­Great Barrier Reef leidet in der zu warmen See. Der Chefökonom von AMP Capital, Shane Oliver, schätzt, allein die Feuer würden Australien zwischen 0,25 und einem Prozentpunkt seines Wirtschaftswachstums oder bis zu 13 Milliarden australische Dollar (8,09 Milliarden Euro) kosten.