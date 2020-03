Wegwerfmentalität : Deutschland, wir haben ein Müllproblem

Aktualisiert am

Singapur hat verrückte Gesetze: Wer öffentlich singt, dem droht Gefängnis. Wer die Toilettenspülung nicht benutzt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Und wer seinen Müll auf die Straße wirft und erwischt wird, bezahlt mindestens 1000 Singapur-Dollar. Sei es nur ein Streichholz. Wiederholungstäter verdonnert der autoritäre Stadtstaat zu Sozialstunden, in denen der Erwischte putzen und dabei das Schild tragen muss: „Ich bin ein Schmutzfink.“ Die Sanktionen für das unachtsame Wegwerfen von Müll sind hoch, doch sie wirken: Singapur gilt als die sauberste Stadt der Welt.

Wer dagegen auf Deutschlands Straßen, auf Wegesränder und Wiesen blickt, sieht ein anderes Bild. Der Müll verschandelt Landschaften, verunreinigt Böden und kostet die Steuerzahler zudem viel Geld. Konkrete Zahlen, wie hoch die Kosten in Deutschland sind, die zusätzlich zur Abfallbeseitigung anfallen, lassen sich nur schwer abschätzen, weil die Vermüllung nicht gesondert erfasst wird. Aber allein im Englischen Garten in München gehen für die Müllbeseitigung jedes Jahr 500.000 Euro drauf. Für den Schmutz an deutschen Autobahnen werden nach Berechnungen der TU Darmstadt für jeden Kilometer 9000 Euro jährlich fällig. Bei 13.100 Autobahnkilometern hierzulande bedeutet das rund 117 Millionen Euro zu Lasten der Bürger.