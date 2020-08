Trockenheit auf den Feldern : Altes Land, neue Früchte

Melonen sind im Süden zu Hause. Aber im 21. Jahrhundert gedeihen sie auch prächtig in der Pfalz, auf 50 Grad nördlicher Breite. Es ist warm genug dafür in Deutschland. Honigmelonen, Wassermelonen, Gaiamelonen – alle diese Sorten hat Andreas Kreiselmaier anstelle einheimischer Pflanzen wie Kohlrabi und Kopfsalat schon auf seinen Feldern bei Ludwigshafen angebaut, auf insgesamt 20 Hektar, zum ersten Mal 2016. Im Sommer zuvor hatte die Sonne 100 Stunden länger über Rheinland-Pfalz geschienen als im Durchschnitt der dreißig Jahre von 1980 bis 2010. Gemüsebauer Kreiselmaier hatte also gute Gründe für seine Entscheidung. Hunderttausende Melonen haben die Saisonarbeiter auf seinem Hof seitdem geerntet, alles Bioware. Große Supermarktketten wie Rewe und Tegut haben sie abgenommen und in ihren Regalen mit Gemüse aus der Region verkauft, mit einem Preisaufschlag von gut 30 Prozent gegenüber den aus Spanien, Griechenland und der Türkei importierten Früchten daneben.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Steigende Temperaturen und zunehmende Trockenheit machen der Land- und Forstwirtschaft in Deutschland zunehmend zu schaffen. Pflanzen, die sich in unseren Breiten traditionell wohl fühlen, kommen in Bedrängnis. Im Wald können sich dürre Fichten nicht mehr der Borkenkäfer erwehren. Die Obstbäume am Bodensee und im Alten Land blühen so zeitig im Frühjahr, dass Nachtfröste im April verheerende Schäden verursachen. In den Weinbergen droht der Riesling sein Markenzeichen einzubüßen, die charakteristische Säure, weil er so schnell reift und gelesen werden muss. Milchbauern müssen teures Futter zukaufen, weil auf ihren trockenen Wiesen nicht mehr genug Gras wächst. Und die Ackerbauern klagen, dass vor allem Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben unter Wassermangel leiden; die Getreideernte war dieses Jahr abermals unterdurchschnittlich.