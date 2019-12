Lagarde und von der Leyen : Zwei Freundinnen fürs Klima

Mittwoch Nachmittag in Brüssel: Ursula von der Leyen tritt vor die Fernsehkameras. Es ist ein wichtiger Tag für die neue EU-Kommissionspräsidentin, und sie hat es eilig. Erst seit anderthalb Wochen im Amt, will sie schon jetzt ihren großen Klimaschutzplan – den „Europäischen Grünen Deal“ – unters Volk bringen. Vor allem ein Satz wird von ihrer kurzen Ansprache hängenbleiben: Dies sei Europas „Mann-auf-dem-Mond-Moment“, sagt von der Leyen. So groß seien die Klimaschutz-Ambitionen, dass sie nur mit der Mondlandung vor 50 Jahren vergleichbar seien. Die Zahlen, die sie nennt, sind jedenfalls gewaltig: Im nächsten Jahrzehnt müssten für den Klimaschutz in Europa staatliche und private Investitionen von 260 Milliarden Euro zusätzlich mobilisiert werden – jährlich.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z. Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Donnerstag Nachmittag in Frankfurt: In der Europäischen Zentralbank (EZB) gibt Christine Lagarde ihre erste Pressekonferenz als Europas oberste Geldhüterin. Schon zuvor hat die Französin klargestellt, dass der Klimaschutz aus ihrer Sicht auch für die Zentralbank eine „entscheidende Aufgabe“ sei. Nun kommt sie darauf zurück. Lagarde macht keinen Hehl daraus, dass sie sich darüber freut, mit Ursula von der Leyen eine Gleichgesinnte an der Spitze der EU-Kommission zu haben. Sie sei sehr zufrieden mit dem Ehrgeiz des Klimaprojektes, das ihre „Freundin Ursula“ angekündigt habe. Es ist vorstellbar, dass Notenbanken dabei helfen, indem sie beim Kauf von Anleihen zum Beispiel bevorzugt grüne Papiere zur Förderung umweltfreundlicher Projekte kaufen.