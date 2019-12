Raus aus der Klimakrise : „Moralappelle bringen nichts“

Aktualisiert am

Herr Ockenfels, die Erfolge der bisherigen Klimapolitik sind, gelinde gesagt, überschaubar. Die Emissionen steigen – trotz aller Verhandlungen. Warum ist die Lage so düster?

Paris war ein Erfolg, weil sich alle auf ein gemeinsames Ziel verständigt haben: den Temperaturanstieg zu begrenzen. Die Einigung auf einen wirksamen Weg gelang aber leider nicht. Es wurde beschlossen, dass jedes Land macht, was es will. Das kann nicht funktionieren.

In Europa wächst die Wirtschaft und sinkt der CO2-Ausstoß. Das zeigt doch, dass Klimaschutz möglich ist.

Ja, aber für den Klimawandel sind allein die globalen CO2-Emissionen relevant – und die steigen, im letzten Jahr um mehr als 2 Prozent. Selbst wenn Deutschland seine Emissionen auf null gedrückt hätte, hätten wir also einen Anstieg verzeichnet. Das heißt nicht, dass nationale Anstrengungen nichts bringen. Aber auch die deutsche Klimapolitik muss sich daran messen lassen, wie es ihr gelingt, global CO2-Emissionen zu reduzieren. Unsere vielen deutschen und europäischen Nebenziele sind dabei oft ineffektiv und verstellen den Blick für das Wesentliche. Dabei wissen wir, was zu tun wäre.

Und zwar?

Das Klimaproblem ist im Kern ein Kooperationsproblem: Strengt sich ein Land an, trägt es allein die Kosten dafür, während sich der Klimanutzen auf die Weltgemeinschaft verteilt – sollen sich doch die anderen anstrengen. Außerdem bleiben nationale Beiträge zum Klimaschutz regelmäßig wirkungslos, nicht nur, da sie klein sind, sondern auch, weil die eingesparten Emissionen allzu oft nur in andere Regionen verschoben werden. Dies löst das scheinbare Paradox auf, dass sich die meisten Länder und Menschen darin einig sind, dass dringend gewaltige globale Anstrengungen notwendig sind, und doch die einzelnen Beiträge bei weitem nicht ausreichen.

Haben die UN das nicht verstanden?

Die UN setzen darauf, dass die Länder die nächsten Jahre angesichts der Dynamik des Klimawandels und der immer besser informierten Appelle der Klimawissenschaft „ambitionierter“ werden. Doch die Hoffnung ist trügerisch. Das Anreizproblem wird nicht dadurch gelöst, dass wir immer mehr über den Klimawandel und seine Folgen wissen. Oder dass die Appelle emotionaler und drastischer werden. Moralappelle bringen nichts. Es hakt übrigens auch nicht an der globalen Durchsetzbarkeit der Selbstverpflichtungen von Paris. Selbst wenn diese voll umgesetzt würden, stiegen die Emissionen in den nächsten Jahren weiter an.

Was also ist zu tun?

Die Kooperationsforschung zeigt, dass internationale Kooperation durch eine wechselseitige, gemeinsame Verpflichtung entstehen kann. In Kyoto vor rund 20 Jahren hat man so etwas schon versucht, frei nach dem Motto: Wir tun unseren Teil, wenn ihr euren tut. Doch konnte man sich im Kyoto-Prozess nicht einmal annähernd auf Mengenreduktionsziele für jedes Land einigen. Die Länder haben historische, soziale, ökonomische oder politische Gründe dafür geltend gemacht, dass sie selbst mehr und andere weniger emittieren dürfen. Am Ende blieb es bei individuellen Verpflichtungen – und Kyoto scheiterte. Paris droht nun ein ähnliches Schicksal.

Aber es ist doch verständlich, dass sich souveräne Staaten in Asien und Afrika keine Wachstumschancen nehmen lassen wollen.