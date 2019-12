Klimagipfel in Madrid : Drückeberger am Werk

In der Klimapolitik geht es nur schleppend voran. Das ist aber kein Grund, in Panik zu geraten. Im Gegenteil: Ständig Untergangszenarien zu beschreien, kann zu Frust führen, der die politischen Ränder weiter stärkt.

Seit einem Vierteljahrhundert steht der Schutz des Klimas auf der Tagesordnung der internationalen Politik. Manches wurde erreicht: Ein internationaler Vertrag mit festen Minderungszielen und freiwilligen Zusagen zur Senkung von Klimagasen wurde beschlossen. Jeden Monat tagen Klimadiplomaten irgendwo auf dem Globus, um über Fortschritte zu beraten. Zweimal im Jahr kommen sie zu einer Art Vollversammlung zusammen, aktuell für die nächsten beiden Wochen in Madrid. Dann geben sich die zuständigen Minister ein Stelldichein und dem Weltklimagipfel die nötige Weihe.

Allein, dem Klima hilft das alles bisher wenig. Die Emissionen, die zuerst reduziert, dann aufgehalten und am Ende mittels CO2-Entnahme aus der Luft ins Negative gekehrt werden sollen, steigen weiter an, im vergangenen Jahr um 2 Prozent. Gemessen am Ausgangsjahr 1990 ist allein der Ausstoß von Kohlendioxid um 70 Prozent gestiegen. Einmal in die Atmosphäre gelangt, treibt es dort mehr als 100 Jahre die Temperatur. Die Emissionen von heute werden noch in Enkel- und Urenkelgenerationen für Hitzewellen, Dürren, Starkregen und vermutlich für steigende Meeresspiegel sorgen.

Die Fallhöhe für weiteres Nichtstun ist also schon heute beträchtlich. Auch die finanziellen Anpassungskosten für heutige Unterlassungen werden mit jedem Jahr größer. Mit dem Auftreten der auf allen Kontinenten agierenden Protestbewegung „Fridays for Future“ mit der selbsterkorenen Panikmacherin Greta Thunberg als Frontfrau wächst zudem der politische Druck. Junge Leute wollen Veränderung jetzt und nicht morgen. Das ist auch die Botschaft an die Diplomaten in Madrid.

So viel Symbolik muss sein

Doch das Verlangen stößt auf ein politisches Regime, das schwerfälliger nicht sein könnte. Beschlüsse fassen die Vereinten Nationen und damit die Weltklimakonferenz einstimmig. Sie können das Einhalten der Verabredungen nicht durchsetzen, die Bindung ist freiwillig. Ein starker Multilateralismus, wie er um den Jahrtausendwechsel herrschte, hilft, ein Band tragfähiger Verbindlichkeiten zu weben. Schon seine gezielte Schwächung durch Amerikas Präsident Donald Trump beschädigt deshalb auch die Klimaverhandlungen. Es fällt inzwischen schon schwer, einen Tagungsort zu finden.

Kaum im Amt, hatte Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro, die Ausrichtungszusage kassiert. Er sieht im Regenwald keinen CO2-Speicher für die Welt, sondern ein Wirtschaftsgut für sein Land. Chile sprang ein, musste aber nach inneren Unruhen absagen. Deshalb übernahm Spanien, wo Chile – so viel Symbolik muss sein – jetzt seinen Klimagipfel ausrichtet. Damit findet das Treffen zum vierten Mal in Folge in Europa statt. Und im kommenden Jahr schon wieder, dann sieht man sich im schottischen Glasgow. Das verstärkt den Eindruck, dass es vor allem die Europäer sind, die die Klimapolitik vorantreiben.

Geringes Enttäuschungspotential

Trump, der 2020 die G7 führt, hat den Klimavertrag von Paris gekündigt, Australien ist klimapolitisch ein Totalausfall. Südamerika ist mit sich selbst befasst, Japan nimmt traditionell eine Randposition ein, China und Indien sind zu sehr auf ihre wirtschaftliche Entwicklung konzentriert, als dass sie schon jetzt Emissionen senken würden. Auf Länder wie Russland oder die Türkei ist wenig Verlass, vom ölreichen Saudi-Arabien, das im kommenden Jahr der G20 vorsitzt, gar nicht erst zu reden.

In dieser Gemengelage ist es gut, dass an das Treffen in Madrid keine hohen Erwartungen geknüpft werden. So ist das Enttäuschungspotential gering. Im Zentrum steht die Frage, ob und wie Emissionen international handelbar werden und wie sichergestellt wird, dass es dabei nicht zu fatalen Doppelbuchungen kommt. Allein die Europäer mit ihrem – sinkenden – Anteil von lediglich noch 9 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen werden das Klima, nicht retten können.

Politische Frustrationen

Sie werden die notwendigen Maßnahmen zum Schutz gegen und zur Anpassung an den Klimawandel auch nicht alleine bezahlen können. Dass Klima- und Umweltschützer ihren Druck auf die europäischen Regierungen und deren klimapolitisch sensibilisierte Bevölkerung zu erhöhen versuchen, ist verständlich und in Teilen sachlich begründet. Es birgt aber auch Gefahren. Denn das Beschreien von Untergangszenarien kann wie das Schüren überzogener Erwartungen zu politischen Frustrationen führen, die die politischen Ränder der Gesellschaft weiter stärken.

Klimapolitik ist wichtig. Es wäre aber falsch, in den Panikmodus zu verfallen und dieses eine Politikziel absolut zu setzen, der Klimapolitik also alles andere unterzuordnen. Szenarien einer aufgeklärter Klimadiktatur als einzigem Garanten für das Überleben der Menschheit werden schon debattiert. Doch das Ziel heiligt auch hier nicht die Mittel.