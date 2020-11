Historisch gesehen sind die westlichen Industrieländer Haupttreiber des menschengemachten Klimawandels. Früher als Menschen in anderen Weltregionen haben sie das natürliche Gleichgewicht aus Ausstoß und Speicherung von Kohlendioxid ins Wanken gebracht, indem sie den Energiehunger ihrer Volkswirtschaften mit Kohle, Öl und Gas zu decken begannen – und mit deren Verbrennung über Jahrmillionen gebundenen Kohlenstoff freisetzten. Einmal in der Atmosphäre, heizt die steigende Konzentration von CO2 und anderen Treibhausgasen den Planeten auf wie ein Gewächshaus. Der Abbau dauert Tausende von Jahren. Die negativen Folgen sind bekannt: Schmelzende Pole und steigende Meeresspiegel.

Seit Beginn der Industrialisierung wurden schon mehr als 2000 Gigatonnen – also 2000 Milliarden Tonnen – Kohlendioxid freigesetzt. Nach Stand der etablierten Klimaforschung ist die globale Durchschnittstemperatur dadurch um rund ein Grad Celsius gestiegen. Das mag allein mit Blick auf die gewöhnlichen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht wenig anmuten. Auch ist der Anstieg nicht in allen Regionen der Erde gleichmäßig – weder in der Gegenwart, noch in der Vergangenheit. So ging beispielsweise eine anhaltende Kältephase im Europa der Neuzeit als „Kleine Eiszeit“ in die Geschichtsbücher ein, von der Menschen auf anderen Kontinenten nichts spürten. Auf der langfristigen Zeitachse ist ein Temperaturplus von einem Grad aber beträchtlich, vor allem wenn es innerhalb von so kurzer Zeit dazu kommt. Eine CO2-Konzentration wie zur Zeit hat es nach einer Modellierung von Klimatologen aus Potsdam und Hamburg in den vergangenen drei Millionen Jahren nicht gegeben. Auch ein Temperaturanstieg von 2 Grad wäre im Quartär, dem jüngsten Zeitabschnitt der Erdgeschichte, einmalig. Diesen aber sieht das Pariser Klimaabkommen als Grenzwert vor.