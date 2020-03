Debatte um Klimawandel : Die Anti-Greta aus Germany

Naomi Seibt sagt, es sei ihr bis vor kurzem nicht so gutgegangen: 19 Jahre ist sie alt und wohnt noch daheim bei ihrer Mutter in Münster. Sie war eine gute Schülerin, ihr Abitur hat die junge Frau schon vor drei Jahren gemacht, mit der Note 1,0. Danach hat sie ein Studium der Volkswirtschaftslehre begonnen, aber schnell wieder aufgegeben. Zu langweilig. Seither ist sie auf der Suche. „Ich sehe für mich gerade keine wirkliche Zukunftsperspektive. Ich weiß nicht so recht, was ich mit mir anfangen soll“, sagt Seibt. „Fast depressiv“ sei sie zuletzt gewesen.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Was genau sie in Zukunft machen will, das ist ihr noch immer nicht recht klar. Aber eines ist sicher: Ihr Leben hat gerade unverhofft eine radikale Wendung genommen. Binnen weniger Monate ist das zierliche Mädchen mit den langen blonden Haaren zu einem internationalen Medienphänomen geworden. Die Journalisten nennen sie gern die „Anti-Greta“: eine junge Frau, die ähnlich leidenschaftlich und entschlossen ist wie die schwedische Klimaaktivistin – aber genau das Gegenteil von Thunberg sagt. Seibt bezeichnet sich als „Klima-Realistin“ und behauptet, in Wahrheit sei der Einfluss der Menschen auf das Klima nur marginal.