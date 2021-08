Chinas Aufforstung : Jeder Baum zählt

Durch den Klimawandel ist Aufforstung wichtiger denn je. Der größte Emittent China baut an einer „Großen Grünen Mauer“. Doch ganz so einfach wie es klingt, ist es mit dem Vorhaben nicht.

Jeder Chinese soll Bäume pflanzen: Da kommt ganz schön was zusammen bei der „Großen Grünen Mauer“, wie hier in der Provinz Shaanxi. Bild: AFP

Im ostchinesischen Tonglu, nahe der Stadt Hangzhou, steht am Flussufer ein 820 Jahre alter Kampferbaum. Am 8 Meter dicken Stamm haben Tausende Menschen rote Zettel mit ihren größten Wünschen aufgehängt.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft.

„Ein Jahreseinkommen von 10 Millionen Yuan“, hat eine Frau geschrieben. Ein Mann: „Solange ich superreich werde, ist Liebe nicht wichtig.“ Das Lebensziel eines Dritten hängt etwas höher an der Rinde, es bezieht sich auf Chinas größten Internetkonzern, der im nahen Hangzhou seinen Sitz hat: „Ich will Alibaba aufkaufen!“ Chinesen sind dem Geld nicht abgeneigt, so viel ist klar. Aber sie verehren auch die Natur. Die allermeisten alten Bäume haben den Aufstieg der Wirtschaft in den vergangenen 40 Jahren nicht überlebt. Gleichzeitig jedoch hat das Land in genau diesem Zeitraum das größte Aufforstungsprogramm gefahren, das die Welt je erlebt hat.