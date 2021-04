Klimaschutz : Was die Entscheidung aus Karlsruhe bedeutet

Demo vor dem Bundesverfassungsgericht: Aktivisten von Fridays for Future am Donnerstag Bild: dpa

Hat das Bundesverfassungsgericht der Politik wieder einmal eine schallende Ohrfeige erteilt? Das könnte man meinen. Schließlich haben die Karlsruher Richter das deutsche Klimaschutzgesetz von Ende 2019 als teilweise verfassungswidrig erklärt, weil es die Freiheitsrechte junger Menschen und künftiger Generationen einschränke.

Christian Geinitz (itz.), Wirtschaft

Warum? Weil das Gesetz nur bis 2030 konkret festlegt, wie und wo genau Treibhausgasemissionen verringert werden sollen. Für die Phase danach bis zur beabsichtigten Klimaneutralität 2050 gibt es hingegen keine klaren Vorgaben.

Dadurch, so die Wächter über das Grundgesetz, werde ein großer Teil der Minderungslasten verschoben: Nach 2030 würden die Pflichten immer dringlicher und kurzfristiger, und sie beeinträchtigten die Freiheitsrechte der dann Lebenden, da fast alle Lebensbereiche mit der Emission von Treibhausgasen und damit mit deren Minderung verbunden seien.

Auffällig ist auch die lange Zeit

Das Gericht gab mehreren Verfassungsbeschwerden zumindest teilweise statt, und es gab der Politik zugleich einige Hausaufgaben auf. Der Gesetzgeber muss die Minderungsziele jetzt haarklein fortschreiben, von 2031 bis 2050, wenn die EU und damit auch Deutschland nicht mehr CO2 ausstoßen wollen, als sie verbrauchen.

Der Richterspruch erzeugt große Aufmerksamkeit, weil er das erste Klimaurteil aus Karlsruhe ist. Die Ohrfeige für die Politik fällt aber geringer aus, als es den Anschein hat und als die (klagenden) Umweltverbände vorgeben. Anders als von diesen argumentiert, sieht das Gericht in der deutschen Klimagesetzgebung keine Verstöße gegen das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Auch stellt es weder die Klimaziele in Frage noch den Weg dorthin mit den einzelnen Sektorvorgaben. Es geht lediglich darum, alle Gehwegplatten auf diesem Pfad bis zum Ende hin zu verlegen.

Auffällig ist auch die lange Zeit, die für die Gesetzesänderung zur Verfügung steht, nämlich bis Ende kommenden Jahres. Bis dahin hat Deutschland längst einen neuen Bundestag und eine neue Regierung, welche die Klimaregelungen vermutlich ohnehin noch einmal aufschnüren oder präzisieren werden. Zumal dann, wenn die Grünen mitregieren oder sogar die Kanzlerin stellen.

Keine guten Nachrichten für die Wirtschaft

Eine ganz andere, aber zentrale Frage lautet: Wie sinnvoll ist es, jetzt schon festzuschreiben, wie viel CO2 in den Jahren 2037 oder 2049 in Gebäuden, im Verkehr, in der Stromerzeugung, in der Industrie oder sonst wo eingespart werden muss? Diese scharfen Vorgaben bis 2030 zu begrenzen, war ein politischer Kompromiss. Die Union wollte diese Art der Klimaplanwirtschaft am liebsten gar nicht, das SPD-geführte Bundesumweltministerium hätte sie gern bis 2050 fortgeschrieben – und sieht sich jetzt von den Richtern bestätigt.

Für die Wirtschaft sind das keine guten Nachrichten, sie wird jetzt noch längerfristig gegängelt und belastet werden. Auch der Nutzen für das Klima ist zweifelhaft, denn niemand weiß, welche Techniken und Minderungspotentiale in zehn oder 20 Jahren die größten Effekte versprechen.

Intelligenter als starre Sektorvorgaben und auch viel wirksamer für den Klimaschutz sind flexible, marktnahe Instrumente. Das zeigt der Emissionshandel, der sich in der EU als das wirksamste Instrument zur Dekarbonisierung erwiesen hat.