Klimafreundlicher Transport : Reeder planen Fonds für saubere Schiffe

Ohne Schifffahrt würde der globale Handel stillstehen. Etwa 90 Prozent aller Waren werden via Seetransport rund um die Erde verschickt, was Containerschiffe und Frachter zu den wichtigsten Lastenträgern macht. Entsprechend hoch ist deren Schadstoffausstoß: Etwa 2 Prozent aller Treibhausgasemissionen, so viel wie Deutschland im Jahr ausstößt, entfallen auf die internationalen Reedereien, was der Branche immer wieder Kritik einbringt. Um sauberer zu werden, wollen die Unternehmen nun mit viel Geld neue Antriebe entwickeln. Es seien „radikale Kurswechsel nötig, um die Klimakrise zu bewältigen“, sagte der Vorsitzende des Dachverbands International Chamber of Shipping (ICS), Esben Poulsson, am Dienstag.

Im Mittelpunkt des Vorschlags steht ein Fonds, in den über die nächsten zehn Jahre 5 Milliarden Dollar fließen sollen. Diese wollen die Schiffseigner dem Konzept zufolge durch eine Abgabe auf verbrauchten Treibstoff aufbringen. Mit dem Geld soll eine neue Forschungsorganisation namens International Maritime Research and Development Board an alternativen Kraftstoffen wie Wasserstoff, Ammoniak und synthetischem Schiffsdiesel sowie an Technologien wie der Brennstoffzelle und Batterieantrieben forschen.

Konzept für CO2-freie Frachter soll in den 2030er-Jahren stehen

So soll Anfang der dreißiger Jahre ein marktfähiges Konzept für CO2-freie Frachter entstehen. Bis zum Jahr 2050 will die Branche ihre Emissionen um mindestens 50 Prozent senken und damit auch eine Auflage der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO erfüllen, einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Deren Mitgliedstaaten, die auch dem neuen Forschungsverbund vorsitzen sollen, werden im März in London über den Vorschlag beraten.

Zwar gibt es schon heute erste Fracht- und Kreuzfahrtschiffe, die mit schadstoffarmem Flüssiggas statt mit dem bislang verbreiteten Schweröl fahren. Zudem bauen viele Reedereien neue Abgasreinigungssysteme ein oder setzen auf hochwertigere und damit teurere Destillate, um strengere Regeln für Schwefelemissionen einhalten zu können, die vom nächsten Jahr an in Kraft treten. Die Frage, wie die CO2-Emissionen sinken sollen, ist aber noch nicht abschließend geklärt.

Um Druck aufzubauen, hatte die Europäische Union zuletzt gedroht, die Schifffahrt vom Jahr 2023 an in ein europäisches Emissionshandelssystem einzubeziehen, wenn die IMO bis zum Jahr 2021 keine überzeugenden Vorschläge macht. Branchenlobbyisten um Poulsson pochen stattdessen auf eine globale Lösung. Das neue Umlageverfahren für die Forschungsmittel könnte dafür eine Blaupause sein, ließen sie am Dienstag verlauten, ohne ins Detail zu gehen.

„Wir brauchen eine technologische Revolution“

Konkret ist geplant, dass die Reedereien 2 Dollar je verbrauchter Tonne Treibstoff für die neue Organisation abführen. Um das zu überwachen, will die Branche unter anderem das bestehende „Fuel Oil Data Collection System“ der IMO nutzen, in dem Reeder schon heute für Schiffe einer bestimmten Größe genaue Informationen über den Verbrauch melden müssen. Auch die Verwaltungen der Staaten, in denen die Schiffe angemeldet sind, sollen eingebunden werden. Der Generalsekretär des ICS, Guy Platten, gab zu, dass es mühsam war, das Konzept abzustimmen. Es sei aber ein Weg gefunden worden, mit dem alle Mitglieder leben könnten, vom Bündnis der Tankerreedereien bis zu den Kreuzfahrtanbietern.

Auch die Branche in Deutschland bewertet den Vorstoß positiv. „Wir wollen als Industrie die Klimaziele der IMO erreichen oder wo möglich sogar übertreffen“, ließ sich der Präsident des Verbands Deutscher Reeder, Alfred Hartmann, zitieren. „Dafür brauchen wir jedoch eine technologische Revolution. Diese wollen wir mit unserem Beitrag beschleunigen.“ Rechtlich könnte der Plan durch Zusatzregeln zum Marpol-Übereinkommen umgesetzt werden. Dieses soll gewährleisten, dass die Schifffahrt die Meere nicht verschmutzt und war zuletzt in den siebziger Jahren angepasst worden.