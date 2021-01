Klimafreundliche Mietshäuser : Wer zahlt für das Klima?

Aktualisiert am

Mehr als eine halbe Billion Euro dürfte es Schätzungen zufolge kosten, alle Mietshäuser in Deutschland klimafreundlich zu sanieren. Bislang zahlt die neue CO2-Abgabe der Mieter.

Ein historisches Fachwerkhaus in Leisnig, Sachsen, wird saniert. Bild: ZB

Die Deutschen sind ein Volk von Mietern. Während im EU-Durchschnitt rund 70 Prozent des Wohneigentums selbstgenutzt wird, ist es hierzulande weniger als die Hälfte. Für klimafreundliche Investitionen ist das nicht unbedingt förderlich. Denn wer in den eigenen vier Wänden in neue Fenster, Fassadendämmung und den Heizungstausch investiert, kann die Früchte in ein paar Jahren selbst ernten. Anders ist es bei der Sanierung von Mietshäusern. Hier zahlt der Vermieter, hat aber direkt nichts davon und kann jährlich nur einen Teil der Investitionskosten umlegen.

Niklas Záboji Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Sinnbildlich für dieses Dilemma steht der Streit um die neue CO2-Abgabe. Zu Jahresbeginn eingeführt, hat sie das Heizen für Millionen von Deutschen verteuert. Rund 0,6 Cent je Kilowattstunde Erdgas und knapp 8 Cent je Liter Heizöl kommen nun obendrauf. Künftig soll es noch mehr sein. Mieter stehen der gestiegenen Heizrechnung machtlos gegenüber. Sie können ihren Vermieter nicht zwingen, in effizientere Heizungen zu investieren. Anreize zur Modernisierung blieben so auf der Strecke und sozial gerecht sei das auch nicht, findet die SPD. Sie dringt deshalb auf eine Aufteilung der neuen CO2-Abgabe zwischen Mietern und Vermietern.