Klimaschutz : Afrika soll das Kohlezeitalter überspringen

Wer erinnert sich noch an Desertec? Mit dem Projekt sollte günstiger und vor allem grüner Strom von Afrika nach Europa fließen. Ein kleines Quadrat von 100 mal 100 Kilometern der Sahara genüge, um die gesamte Welt zu versorgen, warben die Ideengeber Ende der Nullerjahre für die Idee eines riesigen Solarkraftwerks. Der damalige Siemens-Chef Peter Löscher sprach vom „Apollo-Projekt des 21. Jahrhunderts“. Abgehoben ist das Raumschiff nie. Das lag nicht zuletzt an dem neokolonialen Beigeschmack des Projekts, der Ausbeutung afrikanischer Energiequellen durch europäische Konzerne. So scheint die Sonne der Sahara immer noch ungenutzt auf den Wüstenboden.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



Inzwischen gibt es neue Projekte auf kleinerem Niveau und neue Ideen. „Power to X“ etwa, die Gewinnung von grünem Ethan oder Wasserstoff durch afrikanischen Sonnenstrom.